Bursa’da büyük dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayatında hiç kentsel dönüşüm yapmayanların bugünlerde kentsel dönüşümlerden bahsettiğini söyleyerek, “Allaha şükürler olsun bizim yaptığımız işler var. Yeni dönemde daha ulaşılabilir ve daha yeşil dirençli şehir Bursa’yı inşa etmek için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz.” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’yı daha yaşanabilir hale getirecek projelerini kamuoyuyla paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, kent dönüşümün önemli bir konu başlığı olduğunu söyledi. Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin yüreğine kor gibi düştüğünü ve acıların hala taze olduğunu anlatan Başkan Alinur Aktaş, depremin özellikle Bursa gibi aktif fay hatları üzerine kurulu şehirler için tartışılmaz bir gerçek olduğunu belirtti. Bu gerçeğin başta yerel yönetimler olmak üzere herkese ciddi sorumluluklar yüklediğini dile getiren Başkan Aktaş, 6 Şubat depremleri öncesinde TÜBİTAK ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA ile birlikte ortak projeler yürüttükleri hatırlattı.

“PROJELERİMİZİ BAŞLATTIK” Kentsel dönüşüme öncelik vermenin doğru bir karar olduğunu bir kez daha gördüklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Kentsel dönüşüm çalışmalarını konut alanları, tarihi alanlar, imalat ve sanayi alanları ve kamusal alan ve yapılar olmak üzere 4 konu başlığında ele alıyoruz. Birileri hayatında hiç kentsel dönüşüm yapmazken bugünlerde kentsel dönüşümden bahsediyorlar. Allaha şükürler olsun bizim yaptığımız işler var. Geçtiğimiz dönemde Bursa’da yer alan yaklaşık 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız bölüm konuttan dönüşüm önceliği bulunan alanlarda çalışmalarımızı başlattık. İstanbul Caddesi’nden Karapınar’a, Akpınar-1050 Konutlardan Arabayatağı’na, Sıcaksu-Gaziakdemir’den Yiğitler’e ve tarihi şehir merkezine kadar Bursa’nın dört bir yanında projelerimizi başlattık. Bir bir tamamlıyoruz. 14 farklı dönüşüm projemizle 2025 yılı sonuna kadar 11 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız” dedi.

“ŞEHİR KALİTESİNİ ÜST DÜZEYE TAŞIYACAĞIZ” Çalışmaların ana eksenini ‘2050 Çevre Düzeni Planı’nın oluşturacağını, akademik katkılar, ortak akıl ve mutabakatla planı kent anayasası olarak yürürlüğe alacaklarını anlatan Başkan Aktaş, JICA, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuz ve akademik odalarla birlikte çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Bursa’nın bütünündeki öncelikli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Başkan Aktaş, “Yeni dönemde daha ulaşılabilir ve daha yeşil dirençli şehir Bursa’yı inşa etmek için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. Bu dönüşümle sadece yapıları sağlamlaştırıp vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almakla kalmayıp, şehir içindeki arterleri birbiriyle buluşturacak, yeni yollar açacak, yeşil alan ve donatı alanlarıyla şehir kalitesini üst düzeye taşıyacağız. Bu çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi, Burkent, TOKİ ve özel sektörümüzün gücüyle gerçekleştireceğiz” diye konuştu.