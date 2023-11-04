BURSAAKYAD'dan Filistin şehitleri için Mevlid-i Şerif

Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSAAKYAD ) gençlik kollarının düzenlediği Filistin şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.Atilla Güney/ Mora Dergisi (BURSA İGFA)

Bursa’da Yıldırım Değirmenönü Mahallesi Merkez Camii Cuma namazına müteakip okutulan Mevlid-i Şerif’in ardından halka Ağrı yöresine ait Ayranaşı çorbası ikram edildi.

Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği gençlik kolları davetine çok sayıda katılım oldu. Davetliler arasında Bursa AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çoruh, Saadet Partisi Başkan Yardımcısı İbrahim Özacar, Yıldırım İlçesi Saadet Partisi başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Patnoslular Dernek Başkanı Aydın Esin ve başkan yardımcısı Eyüp Ensari Başboğa, Bursa Batmanlılar Dernek Başkanı Mustafa Demir, Bursa AFAD müdürü Yalçın Mumcu, Bursa Kalbî Selim Dernek Başkanı Osman İpekçioğulları, Muş İlder Başkan Yardımcısı Aydın Dündar, Bursa’da derneğin yönetim kurulunda yer alan Ağrılı İş İnsanları; Moda Mira sahibi Aydın Tandır, Akça kuyumculuk sahibi Abdulbasri Kaya, Öztemel İnşaat Sahibi Fesih Temel, Öztemel Emlak Gayrimenkul Danışmanlık Sahibi Abdullah Tandır gençlik kolları başkanı Ömer Temel, Eser Yapı sahibi Recep Sevinç, iş insanı Mehmet Sıddık Tandır, Moda Ekol sahibi Erkan Taşdemir, Semerci Yapı sahibi Remzi Yalpa, Modern Köşk İnşaat sahibi Resul Tunç, Sefa Temel, Sezer Temel ve istişare kurulu üyeleri denetleme kurulu başkanı Fuat Çelik ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek Başkanı Atilla Güney yaptığı konuşmada, "Dünya kuruldu kurulalı belki de böyle bir vahşete insanoğlu şahitlik yapmamıştır. Orta Doğu kan ağlıyordu. Son bir aydır kan kusuyor. İsrail’in zulmü artık arşı alaya yükselmiştir. Yıkılması yakındır. Çünkü bu kadar çirkin ve vahşi bir savaş görülmemiştir. Savaşın da bir adabı vardır. Allah düşmanın şereflisini nasip etsin.

İsrail dünya tarihinde hep lanetle anılacak bir işe girişmiştir. Artık yeryüzünde yalnızlığa mahkûm edilmiştir. Biz ülke olarak bu savaşın bir an önce durdurulmasını arzu ediyoruz ve gece gündüz dua ederek mazlum Filistin kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Bu vesileyle derneğimizin gençlik kollarının düzenlediği Filistin şehitleri için mevlid-i şerif okutulmuştur. Allah hayrımızı dergâhında kabul etsin. Bu çirkin savaşta hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz” dedi.