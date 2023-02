BURSAAKYAD'dan depremzedeler için mevlit

Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSAAKYAD) depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dernek binasında Mevlid-i Şerif okuttu.BURSA (İGFA) - Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde 10 il ciddi şekilde etkilenerek can ve mal kaybının yaşandı. Ülke olarak tüm millet bu felaketin yaralarını sarmak için canla başla mücadele verdi. Bu kapsamda her şehirden il ve ilçe belediyeleri ve STK’lar, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlar için seferber oldu. Can kayıplarının acısını tüm milletçe yaşayan ve bu felaketi atlatmak için birçok ilde etkinlikler yapılmaya başlandı. Bursa’da faaliyet gösteren Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSAAKYAD) depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dernek binasında Mevlid-i Şerif okuttu.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu mevlide katılım oldukça kalabalıktı. Mevlide katılan, Batman İl Dernek Başkanı Mustafa Demir, Bursa Kırıkkaleliler İl Dernek Başkanı Hüseyin Altındağ, Bursa Ankaralılar İl Dernek Başkanı Serkan Yaman, iş insanları Feyruz Alpaslan ve Cengiz Başaran, BURSAAKYAD Dernek Başkan yardımcıları Erkan Taşdemir ile Aydın Tandır ve Bursa Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Bursa Temsilcisi Mehmet Akar başta olmak üzere vatandaşlara Ağrı ilinin yöresel yemeği ayran aşı çorbası ikram edildi.

Dernek Başkanı Atilla Güney ve yönetimi, mevlide katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.