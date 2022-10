BURSAAKYAD'dan Bursa Patnos Derneği'ne iade-i ziyaret

Bursa Patnoslular Derneği yönetimini ağırlayan Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSAAKYAD), Başkan Atilla Güney ve yönetimi, Bursa Patnoslular Derneği'ne iade-i ziyarette bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da faaliyet gösteren BURSAAKYAD bir süre önce kendilerini ziyaret eden Bursa Patnoslular Derneği'ne çıkarma yaptı. Ziyarette Bursa'da yaşayan Ağrılıların, paydaş olarak kurumlarda temsil edilmesi üzerine konuşmalar yapan her iki dernek başkanı ortak açıklamalarda bulundu.

BURSAAKYAD Başkanı Atilla Güney konuşmasında; “Ağrı ve Bursa arasında kültür elçisi olmak için Bursa'ya göç eden Ağrıları metropolde yaşamaya adapte etmek, STK nezdinde temsiliyette ayrım yapmadan hizmet anlayışını insana göre değil insanlığa göre yapmak için her zaman diyaloğa açığız. Bursa'da yeni kurulan Bursa Patnoslular Derneği bizim her zaman paydaşımız olacaktır. Yaklaşık üç buçuk milyon nüfusa sahip olan Bursa gibi sanayi şehrinde 50 binden fazla Ağrılı yaşıyor. Gün geçtikçe derneklerin önemi siyasi ve bürokraside oldukça anlaşılmaya başlandı. Bursa'nın gelişmesinde Ağrılıların katkısı oldukça yüksek bir önem taşımaktadır. İş dünyasının Bursa'daki makasında bir parça olan Ağrılı iş insanlarımızı ve STK olarak temsil etmenin elbette tam manasıyla olmadığını biliyoruz. Fakat bu durumu sadece derneklere mal edersek birçok kişiye haksızlık olur. En az iş insanlarımızın da bu konuda elini taşın altına koyması lazım. Her STK ve derneği aynı anlayışla görmek doğru değildir. Mensubu olduğumuz federasyon bünyesinde 35 dernek bulunmaktadır. Kamu yararı statüsüne kavuşan BİLDEF bünyesinde Ağrıları temsil etmek BURSAAKYAD'a nasip olmuşsa birlik ve beraberlik adına herkesin destek vermesi Bursa'da yaşayan Ağrılılar adına oldukça önemlidir. Bu vesileyle tüm Ağrılı iş insanlarımızdan manevi destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarete ev sahipliği yapan Bursa Ağrı Patnoslular Dernek Başkanı Aydın Esin ise, Bursa'da Patnoslular Derneği'nin kuruluşu ve amaçları hakkında konuşurken, "Bursa'da bizim dernek kurmamız kaçınılmaz oldu. Çünkü temsiliyette yeterince liyakatın olmadığını gördük Patnoslu arkadaşlarla uzun süre istişare ettikten sonra bu oluşuma 'evet' dedik.

Bizim amacımız kimseyi ayrıştırmak olmadığı gibi kimseye sen Patnoslusun neden Ağrı merkez derneklerinde yar alıyorsun kimseye ithamda bulunmadık. Bizim burada ki amacımız ve niyetimiz, birlikte hareket ederek güç sahibi olmaktır. Şimdi Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneğinin varlığı bizi rahatsız etmiyor bilakis gücümüze güç katıyor. Sayın Güney ve ekibine yönetimim adına teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşmenin ardından günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.