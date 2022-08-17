BURSAAKYAD'dan Ağrı'ya özgü Keşkek yemeği

Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSAAKYAD), Ağrı iline özgü yemeklerden keşkek yemeğini dernek binasında Ağrılı hemşerilerine ve Bursalı vatandaşlara ikram etti.

BURSA (İGFA) - Geleneksel hale gelen 4. Yöre lezzeti keşkek yemeğine çok sayıda vatandaş, STK yöneticisi ve siyasetçi katıldı.

Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Dernek Başkanı Atilla Güney, gündem ile ilgili yaptığı açıklamada; “zaman zaman yöresel lezzetlerimizle Bursa’da Ağrı kültürümüzü yaşatmaya gayret ediyoruz. En son 3 ay önce Bursa Bağlarbaşı mahallesinde yaklaşık bin kişilik Ayran Aşı ikramında bulunduk. Bugün ise dernek binamızda yine yöremize ait olan Keşkek yemeğini ikram ettik. Bizleri bugün yalnız bırakmayan hemşerilerimize, dernek yönetimimizde görevli Başkan yardımcılarımız Fehmi Çetin, Burhan Baburhan, Aydın Tandır ve başkan vekilimiz Süleyman Seven kardeşlerime, çok kıymetli sivil toplum yöneticilerimizden Bursa İl Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Alp, Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, Türkiye Düşünce Kulübü İstişare kurulu üyesi Mehmet Gönder, Alfa Güçlü Kadınlar Dernek Başkanı Yasemin Duran, Bingöl Dernek Başkan vekili Mehmet Akar, Batman Dernek Başkanı Mustafa Demir, Bursa Ankaralılar Dernek Başkanı Serkan Yaman, Bursa Kırıkkaleliler Dernek Başkanı Hüseyin Altındağ, Serenay Matbaa sahibi iş insanı Erhan Öztürk, Gelecek Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Burhan Baburhan ve Başkan Yardımcısı Zehra Hanım, Bursa Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı İbrahim Özacar, Derneğimizin Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ülkü Seven, Türkiye Düşünce Kulübü Başkan Yardımcısı Fatih Okumuş, Emekli öğretmen Cemalettin Gökalp ve arkadaşlarına, Cezmi Çil ve basınımızın emektarları Osman Çetin ve Hikmet kardeşime çok teşekkür ederim” dedi.

Bursa’da faaliyet gösteren Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSAAKYAD) Başkanı Atilla GÜNEY, derneğin amaç ve faaliyetleri hakkında birçok konuya açıklık getirdi. Güney, “Bursa’da yaşayan Ağrılı hemşerilerimizi temsiliyetimizde ve dernek tüzüğüne almış olduğumuz tutanakta dernek çatısı altında siyaset yapmak, menfaat sağlamak ve ayrımcılık yapmak yasaktır.

Dernek olarak tek hedefimiz vardır ve bu hedefimiz, Ağrılı hemşerilerimiz ile kurumlar arasında köprü kurarak, ilimizin örf adetlerini, gelenek ve görenekleri yaşatmaktır. Her yıl düzenli olarak ve bu yılda 5. Anadolu Günlerinde Ağrı ilimizi layığı ile temsil edeceğiz. Ağrı ilimizin tanıtımına katkı sunmak, mensubu olduğum medya camiasında Ağrı ilimizi ve Bursa’mızın çıkarları doğrultusunda ki çizgide olmak bizlere oldukça sorumluluk yüklemiştir.

Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği Bursa İl Dernekleri BİLDEF’in üyedir. Anadolu günlerinin bir temsilcidir” diyerek sözlerini tamamladı.