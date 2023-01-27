BURSAAKYAD'a 'Saadet' dolu ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Bursa il ve Yıldırım ilçe yöneticileri ile birlikte Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSAAKYAD) ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent KAYA, Bursa’da çeşitli temaslarda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı KAYA’ya ziyaretlerinde İl ve yıldırım ilçe teşkilatı eşlik etti.

Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSAAKYAD) Başkanı Atilla Güney'in başkanlığında STK başkanları ile bir araya geldi. Yapılan istişare toplantısına, Bursa Batmanlılar Dernek Başkanı Mustafa Demir, Bursa Kırıkkaleliler Dernek Başkanı Hüseyin Altındağ, Bursa Anadolu Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Bursa temsilcisi Mehmet Akar ve Bursa Patnoslular Dernek Başkanı Aydın Esin, BURSAAKYAD üyeleri Aydın Tandır, Fehmi Çetin, Cevdet Munas, İhsan Engin ve Eyüp Ensariboğa hazır bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, BURSAAKYAD Derneğinin gösterdiği yakın yaklaşım nedeniyle teşekkürlerini ifade etti. Milli Görüş anlayışında önce ahlak ve maneviyatın geldiğini belirten Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Atilla Güney ile beraber yapılan toplantıdan oldukça memnun kaldığını ifade etti.

BURSAAKYAD’ın özellikle Bursa’da yaşayan Ağrılıların özelinde önemli yere sahip olduğunu ve bu sebepten dolayı ziyareti gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Kaya'ya Atilla Güney yeni çıkan “İyilik İnsana Yakışır” kitabını takdim etti.