Bursa zeytininde hasat bereketi

Bursa’nın tarımda marka kent olması amacıyla çalışmalarını hızla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in ardından İznik’te de zeytin hasadına törenle start verdi. Bu sene zeytin üreticilerinin üründen ve fiyatlardan büyük memnuniyet duyduğunu görmenin mutluluk verdiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Tüm imkanlarımızı tarım için seferber ediyoruz. Yeter ki tarımla alakalı standartlarımızı arttıralım” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle kaliteli fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçiye destek olan Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in ardından İznik ilçesinde de zeytin hasadını başlattı. Elbeyli Mahallesi’ndeki hasat törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İznik Kaymakamı Recai Karal, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Demokratik Sol Parti İl Başkanı Cahit Akıncı, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Tören öncesinde zeytin bahçesine geçen Başkan Alinur Aktaş, Milletvekili Mustafa Varank ve beraberindekiler, çiftçilerle sohbet etti. Daha sonra Başkan Aktaş ve Milletvekili Varank ağaca çıkarak zeytin topladı.

DESTEKLER SÜRÜYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sezonun bereketli ve dolu dolu geçmesini diledi. Bu sene zeytin üreticilerinde memnuniyetin olduğunu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, sürecin diğer ürünlerde de devam etmesini temenni etti. Tarımın belediyenin asli konusu olmamasına rağmen Tarım AŞ ve Hagel marifetiyle fide-fidandan tohum desteğine ve malzeme desteğine varana kadar ciddi destekler verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, 2017’de Bursa’nın tarım ihracatı 184 milyon dolarken geçen sene bu rakamın 569 milyon dolara ulaştığını dile getirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde siyah incirin, ahududunun, yaban mersininin, zeytinin, nektarinin ciddi talep gördüğünü anlatan Başkan Aktaş, “Bursa’nın toplam yüzölçümünün yüzde 34’ü tarım alanıdır. Bunun da yüzde 12’lik kısmı zeytinlik. Bursa’da meyve veren zeytin ağacı sayısı 11 milyon 821 bin. İznik’te ise 1 milyon 950 bin meyve veren ağaç bulunuyor. Ağaç sayısı her geçen gün artıyor. Bursa’da 2022 yılı zeytin rekoltesi 187.692 ton iken, bunun 33.428 tonu İznik’te üretildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak erken uyarı sistemi yaptık. Bunu İl Tarım Müdürlüğü’nün sistemine dahil ediyoruz. Ürünün geliştirilmesiyle alakalı gerekli destekleri veriyoruz. Bu sene fiyatın da iyi olduğunu görüyoruz. Umarım sonuna kadar bu şekilde devam eder. Tarım AŞ aracılığıyla verdiğimiz hibe oranını yüzde 50’den yüzde 60’a çıkarttık. Zeytin fidanı dağıtımları da yapıyoruz” diye konuştu.

TARIM İÇİN SEFERBERLİK

Tarımla ilgili daha çok kat edilecek mesafe olduğunu belirten Başkan Aktaş, Bursa’nın 1060 mahallesinde de yatırımları tüm hızıyla sürdürdüklerini anlattı. Göletlerden sulama tesislerine, altyapıdan mahalle konaklarına kadar her konuyla ilgilendiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Tarım konusunda İl Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere kurumlarla ortaklaşa çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızı tarım için seferber ediyoruz. Yeter ki tarımla alakalı standartlarımızı arttıralım. Sahip olduğumuz gerçek kapasiteyi değerlendirmemiz lazım. Modern teknikleri kullanarak iyi ürün üretip iyi pazarlamalıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah 2024 yılında İznik, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giriyor. Bu müjdeyi almamıza da çok az kaldı. Birkaç sene içerisinde İznik’te yıllardır beklenen turizm patlamasının yaşanacağına inanıyorum. Hasadımızın ve sezonumuzun bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, güzel hizmetleri ilçeye ve mahalleye kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve İznik Belediyesi’ne teşekkür etti. Bursa’nın tarımı, turizmi, sanayisiyle potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu anlatan Mustafa Varank, hükümetin, milletvekillerinin ve yerel yönetimlerin bu şehre hizmet için yoğun şekilde çalıştığını ifade etti. Yapılan işlerin sadece Bursa’da kalmadığını, ülkenizin diğer ülkelerle olan ilişkilerinin de ekonomiyi etkilediğini dile getiren Varank, “Ürünü daha değerli hale getirmek için şirket kurmak yerel yönetimlerin sorumluluğunda değildir. Ama Bursa Büyükşehir Belediyesi bir vizyon ortaya koymuş. Çiftçinin daha fazla kazanması, daha katma değerli ürün ortaya çıkarması için gayret gösteriyor. Bu vizyonu için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Tarım anlamında bu şehrin imkanlarını arttırmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimiz de ileride büyük getirisi olacak yatırımlardan kaçınmasın. Ürünü arttıracak yatırımlar yapın. Hep beraber Bursa’yı, Türkiye’nin bir numaralı tarım şehri yapalım. Hasadımız bereketli olsun” diye konuştu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, bu sene ürünün de fiyatın da güzel olduğunu ve üreticilerin memnun kaldığını belirtti. İznik genelinde ve Elbeyli de yatırımların sürdüğünü söyleyen Usta, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Muhtar Ahmet Değirmenci, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve İznik Belediyesi’ne teşekkür etti.

Törenin ardından Başkan Aktaş, Milletvekili Varank ve beraberindekiler, zeytin ayıklama deposuna geçerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra Marmarabirlik zeytin alım yerini ziyaret eden Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, ardından Boyalıca Ürün Toplama Merkezi zeytin alım yerini de uğrayarak çalışmaları yerinde inceledi.