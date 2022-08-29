Bursa Yıldırım Yaz Akademisi mezunlarını verdi

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi’nin, Yıldırım Bayezid Medresesi’nde düzenlediği ‘Yaz Akademisi’nde sona gelindi. Alanında uzman 15 ismin katılımıyla düzenlenen Yaz Akademisi’nin son haftasında konuk Yazar Metin Önal Mengüşoğlu ‘Şairin Aynasında Şehir ve Okuma Kültürü’, Prof. Dr. Kemal Sayar ise ‘Bu Dünyadan Bir Defa Geçeceksin’ konu başlığı üzerine konuştu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım Belediyesi olarak, bir taraftan şehri inşa ederken öte yandan nesilleri ihya etmek için çalıştıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tüm projelerimizi gerçekleştirirken, şehrin ana unsurunun beton binalar değil, insan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yüzden hemşehrilerimiz için gerçekleştirdiğimiz projeler bizi, kentsel dönüşüm projelerinden çok daha fazla heyecanlandırıyor.

En büyük mekân insanın gönlüdür. Çünkü mekândan münezzeh olan Allah, insanın gönlünde mekân tutar. Onun için en büyük inşa gönülleri inşa etmektir. Biz de merhamet medeniyetimizi ihya edecek gönüller inşa etmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında düzenlediğimiz Yaz Akademisi projesi de bu gayretimizin bir meyvesi. Yıldırım Bayezid Medresesi’nde düzenlediğimiz Yaz Akademisi’nde 7 hafta boyunca birbirinden kıymetli hocalarımızı ağırladık. Programımıza değer katan kıymetli hocalarımıza ve hemşehrilerimize programları yakından takip ettikleri için teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize yönelik eğitimleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.