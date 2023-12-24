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Bursa Yıldırım üreten kadınlarla güçlü

GÜNDEM 24.12.2023, 15:30
Bursa Yıldırım üreten kadınlarla güçlü

Bursa'da gerçekleştirdiği projelerle kadınların hayatını kolaylaştıran, sosyal ve ekonomik yaşamdaki yerini güçlendiren Yıldırım Belediyesi, Fidyekızık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni hizmete açtı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Şubat ayından bu yana faaliyetlerini sürdüren Fidyekızık Kadın Kooperatifi’nde mutfak ve ipek dokuma atölyesi bulunuyor.

Bölgede geçmişten günümüze gelen kestane üretimi ve ipek dokumanın tekrardan hayat bulduğu kooperatif ile hem bölge kadınları ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesi sağlanıyor hem de bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Kadının toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak; ‘güçlü kadın güçlü toplum’ mottosuyla, kadınlarımızı hayatın her alanında destekleyen çalışmalara imza atıyoruz. Yıldırım’da hayata geçirdiğimiz onlarca proje için de belki de bizim için en özel olanı kadın kooperatifleri ile kadın eğitim ve girişimcilik merkezlerimiz. Bu merkezlerde hem kadınlarımıza mesleki kurslar veriyoruz hem istihdam olanağı sağlıyoruz hem de ürünlerini kendileri satmak isteyen kadınlarımıza e- ticaret eğitimi veriyoruz. Ayrıca, gelire ihtiyacı olan ancak kurslara katılamayan kadınlarımızın da evlerine fason iş vererek, ekonomik açıdan destek sağlıyoruz. Bu merkezler, kadınlarımızın sosyalleşmesi açısından da önemli bir görevi yerine getiriyor. Şu an itibariyle 25 farklı noktada hizmet veren kadın eğitim ve girişimcilik merkezimiz bulunuyor” dedi.

ÜST BİRLİK MÜJDESİ

Kadın girişimcilik merkezlerinin yanı sıra kadın kooperatiflerine de büyük önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların istihdama kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerini değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına da öncülük edip, destek oluyoruz. Şu ana kadar 4’ü tarımsal 8’i ticari olmak üzere 12 kadın kooperatifinin kurulmasına katkı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı yakın zamanda 14’e çıkarmak. Ayrıca 8 ticari kooperatifimiz bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı’na üst birlik kurulması için müracaat ettiler. Sınırlı Sorumlu Gülçiçek Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği kuruldu. Kadınlarımızın öncülüğünde kurulan bu üst birlik sadece Yıldırım’a değil aynı zamanda Bursa’mızdaki diğer kooperatifleri de bünyesinde barındıracak olup yapılacak tüm çalışmalarda birlikte hareket edilmesi ve geniş bir pazar ağının kurulmasına vesile olacak. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini kendimize görev biliyoruz. Yaptıklarımızın yanı sıra, bu yolda yapacak daha çok işimiz var. İnşallah çalışmaya, üretmeye ve kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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