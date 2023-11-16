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Bursa Yıldırım'ın röntgeni çekilecek

GÜNDEM 16.11.2023, 13:29
Bursa Yıldırım'ın röntgeni çekilecek

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yıldırım Arama Konferansı’nda, ilçenin geçmişten bugüne gelen değerleri, kent kimliği, ilçenin sorunları, çözüm önerileri ve 20 yıl sonrasının Yıldırım’ı masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Kampüsü’nde, akademisyenlerden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, ev hanımlarından bürokratlara, toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin katıldığı ‘Yıldırım Arama Konferansı’ düzenlendi. Yıldırım'ın sahip olduğu sosyal, ekonomik, kültürel dinamiklerin vatandaşın hayatı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, Yıldırım'ın şehir organizasyonu içerisinde öncelikli çözülmesi gereken problemler, daha yaşanabilir bir Yıldırım için atılması gereken adımlar, 20 yıl sonrasının Yıldırım’ını nasıl görüyoruz başlıklarında gerçekleştirilen çalıştaya 10 farklı çalışma grubunda 120 katılımcı iştirak etti.

Konferansın açılışında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye yüzyılında ilçemizin dününün doğru okunacağı, bugün ile yarının tasarlanacağı Yıldırım Arama Konferansı’na katılımcıların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu programı Yıldırım ilçemizin altyapı çalışmalarından üst yapılaşmasına; kültürel organizasyonlarından fiziki yatırımlarına kadar her noktada ilçemizin avantajlı – dezavantajlı yönleri ile olması gerekenler ve çözüm önerileri üzerine fikirlerin ortaya konulacağı geniş çaplı bir raporun hazırlanması üzerine organize ettik. Dolayısı ile bu toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Biz de hayatlarını etkileyecek konularda hemşehrilerimizle birlikte karar vermek istiyoruz. Yıldırım’ın sakinlerinin Yıldırım üstüne sözü olsun istiyoruz. Buradan çıkacak sonuçlar ve sizlerin vereceği kararlar önümüzdeki 20 yılın Yıldırım’ını inşa ederken, en önemli başvuru kaynaklarımızdan birisi olacak, bizlere ve bizden sonrakilere yol gösterecek” diye konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen BTÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Yıldırım Arama Konferansı Proje Koordinatörü Prof. Aytaç Yıldız, “Bizler, Yıldırım’ın üniversitesi olarak, Yıldırım’a ve Yıldırımlılara katkı sağlayacak her türlü konuda ilçemizin hizmetindeyiz. Belediyemiz birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bizlere gösterdiği ilgi ve destekten dolayı Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.

Yıldırım’da kamu kurum ve kuruluşları arasında örnek bir uyum ve iş birliği olduğunu aktaran İlçe Kaymakamı Metin Esen, “Yıldırım’ın dünü, bugünü ve yarınının, artılarının eksilerinin, ihtiyaçlarının önceliklerinin masaya yatırıldığı bu konferansta şehrimizin tüm dinamiklerini burada toplayan Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı kutluyor, çıkacak sonuçların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumalıkızık, Yeşil Türbe, Yıldırım Külliyesi gibi kültürel mirası ile Yıldırım’ın sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin dünyaya açılan pencerelerinden birisi olduğunu aktaran İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, “Yıldırım’ı geçmişinden güç alarak geleceğe taşıyacak bu projeksiyona katkı sunmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Yıldırım’ın Bursa'nın en kadim ilçesi olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız ise, “Yıldırım tarihiyle, doğasıyla, kültürel zenginlikleriyle bizim gözbebeğimiz. Bu değerleri daha değerli kılmak için çalışan bir belediyemiz ve belediye başkanımız var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak hem başkanımıza hem Yıldırım’a destek olmak için çalışıyoruz. İşte bu gönül birlikteliği ile Yıldırım her geçen gün daha da güzelleşiyor” dedi.

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