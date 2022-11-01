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Bursa Yıldırım'ın ikinci 'uyumayan kütüphanesi' açıldı

GÜNDEM 01.11.2022, 12:14
Bursa Yıldırım'ın ikinci 'uyumayan kütüphanesi' açıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nin bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 202 kişilik çalışma alanıyla ilçenin ikinci uyumayan kütüphanesi olarak hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nin açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 900 metrekarelik alana kazandırılan Mimar Sinan Kütüphanesi’nin bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 202 kişilik çalışma alanı bulunuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nin ilçenin kültürel ve sosyal yaşamına renk katacak önemli bir merkez olduğunu söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, gençlerin kitaba ve bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için projelerini hayata geçirdiklerini belirtti.

2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılışını yaptığımız ve 300 kişilik kapasiteye sahip ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ her kesimden ve her yaştan okumayı, araştırmayı seven insanlarımızın yeni buluşma noktası olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, "Yıldırım’da bir ilk olarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla hizmet veren ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ne açıldığı günden bu yana 16 bin 900 kişi üye olurken 24 bin 800 kitap ödünç verildi.  Kütüphanemiz 20 ayda 341 bin 450 kez ziyaret edildi. Lokasyon olarak, Yıldırım’ın merkezinde, kolay ulaşılabilir bir noktada bulunan kütüphanemiz sadece Yıldırım ilçesine değil tüm Bursa’mıza hizmet vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni hizmete aldıktan sonra ortaya çıkan ihtiyacı gördük ve 2’nci uyumayan kütüphane konseptiyle ‘Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ projesini açtık. İlçemizin batısına Mümine Şeremet doğusuna ise Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ni kazandırarak gençlerimizin kitaba ve bilgiye erişimlerini kolaylaştırmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda evlatlarımıza rahat, modern bir ders çalışma ve araştırma yapma imkânı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ni bir sosyal yaşam merkezi olarak da planladıklarını anlatan Başkan Yılmaz, yetişkin kütüphanesi haricinde küçük okurlara özgün, bağımsız alanda modern ve konforlu dizaynıyla kazandıracakları ‘Çocuk Kütüphanesi’ de 5 bin eserlik koleksiyonu ve çocuklar için planlanan atölye programlarıyla miniklerimizin buluşma noktası olacağını söyledi. Bunun yanı sıra gün boyu kütüphaneleri kullanan kitapseverlere ücretsiz çorba ve çay ikramları olacaklarını belirten Yılmaz, "Geleceğimiz ve gençlerimiz için ilçemize kazandırdığımız bu önemli eserin Yıldırım'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ise, Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye çok güzel hizmetleri olduğunu aktardı.

Gençlerin kütüphaneye yoğun bir ilgi gösterdiğini gözlemlediğini dile getiren Esen, “Kütüphanemize talep o kadar yoğun ki randevu sistemine geçilmiş. Başkanımız Oktay Yılmaz da mesajı almış ve Barış Manço Kültür Merkezi’mizin üst katına aynı konseptte yeni bir kütüphane kazandırdı. Başkanımızı bu hizmetleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Bu hizmetlerin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

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