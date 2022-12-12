Bursa Yıldırım HEM'den 'yenilenebilir' imza

Yıldırım Halk Eğitim Merkezi yenilenebilir enerji kursları ile yeni istihdam olanakları sağlıyor.BURSA (İGFA) - MEB Uzmanı ve YEP Proje Koordinatörü Zeynep Meriç Özgür, UNDP YEP Proje Sorumlusu Nazlı Dülger, UNDP YEP Proje Asistanı Tuğba Öztürk, MEB YEP Proje Asistanı Ezgi Emül, Bursa İl Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Proje Koordinatörü Şadiye Akşit Köpüklü ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazım Yıldız Yıldırım Halk Eğitimi Merkezini ve eğitimlerin yürütüldüğü Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Korkmaz, Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah İnce ve eğitimi veren öğretmenler Ferhat Tekin, Hüseyin Şahin ve Zafer Keleş’ten kurumda gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi aldı.

Yenilenebilir enerji sektöründe ara eleman açığını karşılamak, katılımcıların yeni beceriler kazanmalarını ve istihdam olanaklarına erişmelerini desteklemek amacıyla tasarlanan uygulamalı mesleki ve teknik eğitim programı, hem güneş hem rüzgâr enerjisini kapsayan hibrit bir program olarak geliştirildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen eğitimleri başarıyla tamamlayan Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluk üyeleri, büyüyen yenilenebilir enerji sektöründe istihdam fırsatlarına erişimlerini güçlendiren Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli Europass sertifikasını almaya hak kazanıyor.

Bursa’da Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan eğitim Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ferhat Tekin, Hüseyin Şahin ve Zafer Keleş tarafından veriliyor.

Mart 2021’de 500 katılımcı için başlatılan 247 saatlik ders programı, Bursa, Kocaeli, Konya, Hatay ve Mersin illerinde tamamı yüz yüze olarak uygulanıyordu. 2022 yılında, 1.000 kursiyer hedefiyle proje illerine İstanbul da dahil edilerek, dijital ve yüz yüze öğrenmeyi birleştiren harmanlanmış öğrenme modeline geçildi.

Harmanlanmış öğrenme modeli kapsamında, teorik bilgilerden oluşan 103 saatlik kısım, kursiyerlerin ders öncesi ve sonrası takip edebilecekleri dijital içeriklere aktarıldı. Böylece, kursiyerlerin dijital okuryazarlık becerileri desteklenirken sınıf içinde geçirilen zaman uygulama ve tartışmaya ayrıldı. HBÖGM çatısı altında sunulan 2.750 kurs programı arasında harmanlanmış modelin kullanıldığı ilk program olan eğitimlerin, diğer eğitimler için de öncü olması bekleniyor