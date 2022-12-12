Son Dakika

Bursa Yıldırım HEM'den 'yenilenebilir' imza

GÜNDEM 12.12.2022, 11:21
Bursa Yıldırım HEM'den 'yenilenebilir' imza

Yıldırım Halk Eğitim Merkezi yenilenebilir enerji kursları ile yeni istihdam olanakları sağlıyor.BURSA (İGFA) - MEB Uzmanı ve YEP Proje Koordinatörü Zeynep Meriç Özgür, UNDP YEP Proje Sorumlusu Nazlı Dülger, UNDP YEP Proje Asistanı Tuğba Öztürk, MEB YEP Proje Asistanı Ezgi Emül, Bursa İl Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Proje Koordinatörü Şadiye Akşit Köpüklü ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazım Yıldız Yıldırım Halk Eğitimi Merkezini ve eğitimlerin yürütüldüğü Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Korkmaz, Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah İnce ve eğitimi veren öğretmenler Ferhat Tekin, Hüseyin Şahin ve Zafer Keleş’ten kurumda gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi aldı.

Yenilenebilir enerji sektöründe ara eleman açığını karşılamak, katılımcıların yeni beceriler kazanmalarını ve istihdam olanaklarına erişmelerini desteklemek amacıyla tasarlanan uygulamalı mesleki ve teknik eğitim programı, hem güneş hem rüzgâr enerjisini kapsayan hibrit bir program olarak geliştirildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen eğitimleri başarıyla tamamlayan Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluk üyeleri, büyüyen yenilenebilir enerji sektöründe istihdam fırsatlarına erişimlerini güçlendiren Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli Europass sertifikasını almaya hak kazanıyor.

Bursa’da Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan eğitim Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ferhat Tekin, Hüseyin Şahin ve Zafer Keleş tarafından veriliyor.

Mart 2021’de 500 katılımcı için başlatılan 247 saatlik ders programı, Bursa, Kocaeli, Konya, Hatay ve Mersin illerinde tamamı yüz yüze olarak uygulanıyordu. 2022 yılında, 1.000 kursiyer hedefiyle proje illerine İstanbul da dahil edilerek, dijital ve yüz yüze öğrenmeyi birleştiren harmanlanmış öğrenme modeline geçildi.

Harmanlanmış öğrenme modeli kapsamında, teorik bilgilerden oluşan 103 saatlik kısım, kursiyerlerin ders öncesi ve sonrası takip edebilecekleri dijital içeriklere aktarıldı. Böylece, kursiyerlerin dijital okuryazarlık becerileri desteklenirken sınıf içinde geçirilen zaman uygulama ve tartışmaya ayrıldı. HBÖGM çatısı altında sunulan 2.750 kurs programı arasında harmanlanmış modelin kullanıldığı ilk program olan eğitimlerin, diğer eğitimler için de öncü olması bekleniyor

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4