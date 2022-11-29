Bursa Yıldırım'da yerinde ve birlikte yönetim

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurtoğlu Mahallesi’ni ziyaret ederek bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi, esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. BURSA (İGFA) - ‘Yerinde ve Birlikte Yönetim’ anlayışı ile çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. ‘Yıldırım’ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz’ demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım'ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikâyetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşın ayağına götürdüklerini söyledi.

Yıldırım’ın 69 mahallesine eşit hizmet götürmek adına sık sık ilçe sakinleriyle buluşmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Her mahallemiz için öncelikli ihtiyaçları ve ana problemleri tespit ettik. Buna uygun şekilde hem biz hem de ekiplerimiz sahada çalışıyoruz. Yıldırım’ın en ücra köşesine kadar hizmet götürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarımız ile birlikte Kurtoğlu Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledik, hemşehrilerimizle buluştuk, esnafımızı ziyaret ettik. Bu buluşmalarda ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.