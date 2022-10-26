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Bursa Yıldırım'da uluslararası sempozyum

GÜNDEM 26.10.2022, 13:28
Bursa Yıldırım'da uluslararası sempozyum

Bursa'da Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur zamanlarındaki ilmi, kültürel ve birçok alandaki gelişmeler, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında, “Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu”nda konuşuldu.BURSA (İGFA) -  Ankara Yıldırım Beyazıt, Bursa Uludağ, Semerkant Devlet üniversiteleri, Özbekistan Müslümanlar İdaresi Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Bursa Büyükşehir ve Yıldırım ile Ankara Çubuk ve Keçiören belediyelerince organize edilen "Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu", 17 Ekim'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde başladı.

Etkinliğin 2’nci ayağı olan Bursa'daki bölümü, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki açılışla başlayıp Yıldırım Külliyesi'nde devam etti.

Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen külliyede, Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğindeki oturumlarda Türkiye ve Özbekistan'dan alanında uzman akademisyenler tebliğlerini sundu.

Akademisyenler, iki hükümdarın mücadelesinin yanı sıra dönemlerindeki bilim, sanat, edebiyat, mimari, vakıf müessesesi ve İslami ilimlerdeki gelişmeleri ele aldı.

Ayrıca Yıldırım Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında Barış Manço Kültür Merkezi’nde TÜRKSOY Türk Dünyası Müzikleri ve Ulukök Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu tarafından Orhun’dan Tuna’ya Türk’ün Ezgi Dünyası konseri gerçekleştirildi.

İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı sağlamak amacıyla bu sempozyumu düzenlediklerini söyledi.

Gerçekleştirilen sempozyumun iki ülkeye de hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Oktay Yılmaz, “Anadolu’da Emir Buhari'nin yarenliğinde Yıldırım Bayezid'i yetiştiren Müslüman Türk kültürü, Özbekistan topraklarında Ubeydullah Ahrar'ın himmetinde Emir Timur'u yetiştirdi. Sultan Bayezid, Avrupa'nın en güçlü Haçlı ordusunu, Niğbolu Zaferi'nde yerle bir etmiş, Toroslar'dan Tuna'ya uzanan görkemli bir devleti idare etmiş ve Müslümanların üzerinde büyük itibar kazanmıştır" dedi.

"Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu"nun paydaşlarına teşekkür eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Sempozyum üç ayaklı olarak, önce Emir Timur'un göz bebeği Semerkant'ta Semerkant Devlet Üniversitesi himayesinde başlamış. Şimdi de yaptırdığı eserleriyle Bursa'yı dantel zarafetiyle nakış nakış işleyen Yıldırım Bayezid Han'ın sevdası Bursa'da Uludağ Üniversitesinin himayelerinde gerçekleşmektedir. Bunun son ayağı ise 1402'de iki hakanı bir araya getiren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin himayelerinde gerçekleşecektir." dedi. Canbolat, Bursa adına gururlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Semerkant, Bursa ve Ankara şehirlerini, Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur çerçevesinde merkeze alarak, Türkiye ve Özbekistan'da oluşturulmak istenen farkındalığın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da daha da artacağını ümit ediyoruz. Farkındalık iki kardeş ülke olan Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak. Kültür, tarih, edebiyat, sanat ve felsefe alanındaki iş birliği ve dayanışma daha da sağlam zeminlere oturacaktır" sözlerini aktardı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı da Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin otuzuncu yılının idrak edildiğini ve sempozyumun da bu açıdan önemli olduğunu vurguladı.

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