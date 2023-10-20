Bursa Yıldırım'da ulaşım ağı gelişiyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ilçedeki ulaşım ağını geliştirerek konforlu hale getirmek için 2019’dan bugüne 75 bin metre yeni imar yolunu ilçeye kazandırırken, 160 bin ton da asfalt serimi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçenin ulaşım ağını geliştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bir taraftan yeni imar yolları açılırken diğer taraftan da mevcut yolların bakım ve onarımı yapılarak ulaşım konforu artılıyor. Bu doğrultuda 2019 yılından bugüne 75 bin metrelik yeni imar yolu açıldı. 160 bin ton asfalt serimi yapıldı, 200 bin metrekare bordür ve 350 bin parke taşı döşendi. Yıldırım’ın Bursa’nın yüzölçümü en küçük ilçelerinden olmasına rağmen nüfus ve bina yoğunluğu en fazla ilçe olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mevcut ulaşım ağımız günümüz beklentilerine cevap vermekte zorlanıyor. Şehirlerin marka değerlerinin en önemli kriterlerinden birisinin ulaşılabilirlik olduğunu düşünürsek, Yıldırım’ın değerine değer katmak için yeni ulaşım arterleri oluşturuyoruz” dedi.

ANKARA YOLU’NUN YÜKÜNÜ AZALTACAĞIZ

Özellikle Ankara Yolu’na paralel ve dikey alternatif güzergahlar oluşturarak, trafik yoğunluğunu azaltmak istediklerini ifade den Başkan Yılmaz, “Kentsel dönüşüm ve kamulaştırma vasıtası ile yeni ulaşım arterleri oluşturuyoruz. Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi, Millet Mahallesi Bilgin Sokak, Tevazu Sokak’ta yapacağımız yol genişletme çalışmaları için kamulaştırmalarımız devam ediyor. Yine çok önemsediğimiz Esenevler, Yiğitler ve 75. Yıl mahallerimizin ulaşımını sağlayan Erdoğan Caddesi ve 2.Cadde’yi Ankara Yolu’na bağlayacak 30 metrelik yol ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine Büyükşehir belediyemiz ile birlikte Ankara Yolu’na alternatif olarak planladığımız Esenevler, Yiğitler ve 75. Yıl Mahallelerinden geçerek, Değirmenönü, ve Karapınar üzerinden Kestel’e kolay ulaşım sağlayacak 30 metrelik yol projemizin kamulaştırma çalışmaları aralıksız devam ediyor” diye konuştu.