Bursa Yıldırım'da taşkın riski tarihe karışıyor

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cenup Kanalı’nda gerçekleştirdikleri ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile imzaladığı protokol kapsamında, Uludağ'dan gelen ve zaman zaman taşkınlara sebep olan Cenup Kanalı’nda dere ıslahı gerçekleştiriyor.

Islah çalışmalarının yüzde 60’ının tamamlandığı dere hattında inceleme yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projenin Samanlı bölgesinin kaderini değiştireceğini vurguladı. Gerçekleştirilen ıslah çalışması ile birlikte uzun yıllardan bu yana devam eden bir sorunu kalıcı çözüme kavuşturacaklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Cenup Kanalı’ndaki dere yatağını 38 metreye kadar genişletip, etrafını kademeli taş duvarlarla çevreleyeceğiz. Yaklaşık 2,5 kilometrelik bir hatta gerçekleştirdiğimiz ıslah çalışması ile birlikte bölgede yaşanan taşkınlar tarihe karışacak” ifadelerini kullandı.

HASTANENİN ÖNÜNDEKİ ENGEL KALKIYOR

Gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarının Samanlı bölgesinin değerini artıracağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Projemizin Yıldırım’a çok yönlü katkısı olacak. Öncelikle bölgede yaşanan taşkınlar son bulacak. Tehlikeli atıkların dereye karışmasının önüne geçilecek. Taşkınlar sebebiyle, derenin kuzey hattında kalan arazilerde ve bahçelerde yaşanan su baskınları bitecek. Dere hattının güneyinde kalan ve hastane alanı olarak ayrılan bölge de artık taşkın riskinden kurtulacak. Böylece bölgeye yapılacak hastanenin önündeki en büyük engel de kalkmış olacak. Öte yandan ıslah çalışması ile birlikte dere yatağı temizlenecek ve yapılacak düzenlemelerle görsel açıdan bölgeye değer katacak bir dere hattı oluşacak” diye konuştu.