Bursa Yıldırım'da Sıracevizler yaşam merkezi ortaya çıkıyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı; bünyesinde kapalı pazar yeri, otopark, kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık, idari ofisler olacağı sosyal yaşam alanı projesinde sona yaklaşılıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım’da, sosyal ve kültürel yaşamı canlandıracak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi’nin Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmaların yüzde 85’inin tamamlandığı Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nin alt katındaki kapalı pazar alanı geçtiğimiz aylarda tamamlanarak bölge sakinlerinin hizmetine açıldı.

Haftanın bir günü pazar diğer günlerinde de otopark hizmeti verilen tesisin üst katında kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofisler yer alacak. Üst kattaki çalışmalar da kısa sürede tamamlanarak bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldığında ilçenin değerine değer katacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nin yakın zamanda tamamlanıp hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Merkezin 7’den 70’e tüm bölge sakinlerinin ortak buluşma noktası olacağını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, spor merkezinde kadınlar için fitness, aerobik ve zumba salonu, çocuklar için de cimnastik, karate ve taekwondo salonu bulunacağını, kafeteryası, iç bahçesi ile mahalle sakinlerine hizmet edecek merkezin tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceğimiz önemli bir mekân olacağını kaydetti.