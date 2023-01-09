Bursa Yıldırım'da Sıracevizler gün sayıyor

Bursa Yıldırım Belediyesi, kapalı pazar yeri, otopark, kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık, idari ofisler gibi birimlerden oluşan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’ni yüzde 85 oranında tamamladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Alt katındaki kapalı pazar alanının geçtiğimiz aylarda tamamlanarak bölge sakinlerinin hizmetine açıldığı tesiste haftanın bir günü pazar diğer günlerinde de otopark hizmeti veriliyor. Sosyal yaşam merkezi olarak projelendirilen alanın üst katında kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofisler yer alacak. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldığında ilçenin değerine değer katacak.

YÜZDE 85 TAMAMLANDI

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaların yüzde 85’inin tamamlandığı Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nin kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağını ifade eden Başkan Yılmaz, “İlçemizde sosyal yaşam alanlarında stratejik adımlar atıyoruz ve çoklu yaşam merkezlerini hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüz merkezimizin pazar alanındaki çalışmaları geçtiğimiz aylarda nihayete erdirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda da bin 500 metrekarelik alana sahip spor merkezi katında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor merkezimizde kadınlarımız için fitness, aerobik ve zumba salonu, çocuklarımız için de cimnastik, karate ve taekwondo salonu bulunacak. Kafeteryası, iç bahçesi ile mahalle sakinlerine hizmet edeceğimiz merkezimiz, tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceğimiz önemli bir mekân olacak” dedi.