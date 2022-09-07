Bursa Yıldırım'da Samanlı'nın taşkın riski tarihe karışıyor

Bursa Yıldırım Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile imzaladığı protokol kapsamında, Uludağ'dan gelen ve zaman zaman taşkınlara sebep olan Cenup Kanalı’nda dere ıslahı gerçekleştiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım'da ıslah çalışmalarının tüm hızla devam ettiği dere hattında inceleme yapan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projenin Samanlı bölgesinin kaderini değiştireceğini vurguladı.

Islah projesi ile birlikte uzun yıllardan bu yana devam eden bir sorunu kalıcı çözüme kavuşturacaklarını belirten Başkan Yılmaz, bölgede zaman zaman yaşanan taşkınlar nedeniyle vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Mağduriyetleri gidermek ve ortadaki riskleri kaldırmak için bir dere ıslah projesi hazırladıklarını kaydetti.

Projenin Devlet Su İşleri tarafından onaylandığını belirterek, "BUSKİ ile de ıslah çalışmasının yapımına ilişkin protokol imzaladık. Yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz Cenup Kanalı’ndaki dere yatağını 38 metreye kadar genişletip, etrafını kademeli taş duvarlarla çevreleyeceğiz. Yaklaşık 2,5 kilometrelik bir hatta gerçekleştirdiğimiz ıslah çalışması ile birlikte bölgede yaşanan taşkınlar tarihe karışacak” dedi.

Çalışmanın Samanlı Bölgesi'nin değerini artıracağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Projemizin Yıldırım’a çok yönlü katkısı olacak. Öncelikle bölgede yaşanan taşkınlar son bulacak. Tehlikeli atıkların dereye karışmasının önüne geçilecek. Taşkınlar sebebiyle, derenin kuzey hattında kalan arazilerde ve bahçelerde yaşanan su baskınları bitecek. Dere hattının güneyinde kalan ve hastane alanı olarak ayrılan bölge de artık taşkın riskinden kurtulacak. Böylece bölgeye yapılacak hastanenin önündeki en büyük engel de kalkmış olacak. Öte yandan ıslah çalışması ile birlikte dere yatağı temizlenecek ve yapılacak düzenlemelerle görsel açıdan bölgeye değer katacak bir dere hattı oluşacak” diye konuştu.