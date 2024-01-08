Bursa Yıldırım'da Sadık Ahmet'e vefa

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Şehit Dr. Sadık Ahmet’in doğum günü anısına bir program düzenledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, hayatını Batı Trakya Türkleri’nin haklarını savunmaya adayan merhum Dr. Sadık Ahmet’i doğum gününde düzenlediği programla yad etti.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyona, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet, Balkan Göçmenleri Kültür Ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan, Batı Trakyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (BATISİAD) Başkanı Ahmet Er, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTD) Başkanı Hasan Karaömer, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel başkanı Sabri Mutlu ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün sunduğu programa konuk olarak Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet katıldı. Dr. Sadık Ahmet’in verdiği mücadeleyi anlatan Işık Sadık Ahmet, “Sadık Ahmet, Allah’tan başka hiç kimseden korkmuyordu. Bizleri de öyle yetiştirdi. Bizler de doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Sadık Ahmet her zaman ilkleri başardı. Dostluk Eşitlik Barış Partisi’ni kurdu. Sadık Ahmet, imanlı, inançlı ve çok milliyetçi bir insandı” diye konuştu.

DOĞUMUNUN 77’NCİ YILINDA VEFA

‘Halkın İçinden Halkının Yanında’ olan Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri, fikirleri ve mücadelesi ile yaşamaya devam eden Şehit Doktor Sadık Ahmet’i doğumunun 77’nci yılında bir kez daha rahmetle yad ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Davasına sadık bir adam olan, Doktor Sadık Ahmet hak ve özgürlük mücadelesiyle, sadece Batı Trakya Türkleri’ne değil tüm Türk İslam coğrafyasına ve mazlum halklara ilham kaynağı oldu. Dr. Sadık Ahmet, inandığı değerler uğrunda bedel ödemekten çekinmeyen, ismiyle müsemma, davasına sadık bir mücadele adamıydı. Feraseti, zengin kültürel birikimiyle adından söz ettiren önemli bir entelektüeldi. "Türk kimliğini” yaşamak bir yana "Türk" demenin dahi yasak olduğu zor bir dönemde, "Türk’üm ve öyle kalacağım" diye haykıran yürekli bir insandı. Batı Trakya Türklerinin cesur sesi olan Sadık Ahmet, Türk kimliğine sahip çıkan ilkeli ve kararlı duruşuyla Batı Trakya'daki kardeşlerimizle beraber 7’den 70’e tüm milletimizin de gönlünde taht kurdu. Her türlü engellemeye ve baskıya rağmen Batı Trakya Türk azınlığının elde ettiği kazanımlarda Doktor Sadık Ahmet’in çok büyük emeği vardır” dedi.

MODERN GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ

Çalışmaları tüm hızıyla devam eden Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’ni Dr. Sadık Ahmet’in ailesi ve Batı Trakya Dernekleri temsilcileri ile incelediklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak, yaşamıyla ve mücadelesiyle hepimize örneklik teşkil eden Dr. Sadık Ahmet’in ismini yaşattığımız spor tesisini bölgenin değişen ihtiyaçları ve artan nüfusu sebebiyle sil baştan yeniliyor, içerisinde evlatlarımızın yetişeceği modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Hizmete açıldığında ilçemizin önemli bir ihtiyaca cevap verecek merkezimiz Yıldırım’a değer katacak” diye konuştu.