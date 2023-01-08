Bursa Yıldırım'da projeler bitmez

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’daki vizyon projeleri ilçe meclis üyeleriyle gezdi ve 2023 yılının projelerin vücut bulacağı bir yıl olacağını belirterek ‘Yıldırım’daki değişimi herkes görecek’ dedi.BURSA (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana vatandaşın yaşam konforunu yükseltecek hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2023 yılında insana dokunacak birçok projeyi ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.

Başkan Oktay Yılmaz, ilçe meclis üyeleri ile birlikte Karaağaç Kültür Merkezi, Cumalıkızık Mesire Alanı, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, Yıldırım Gençlik Merkezi, Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm, Samanlı Lojistik Merkezi, Samanlı Cenup Kanalı Dere Islahı ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Spor Kompleksi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

'TARİH AYAĞA KALKIYOR

Tarihi eserleri ve yapıları ihya ederek yeniden gün yüzüne çıkartan Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın en önemli sivil mimari örneklerinden biri olan ‘Tarihi Osman Fevzi Efendi Köşkü’nü restore ederek tüm Bursa'ya hizmet verecek bir sosyal yaşam merkezine dönüştürüyor. 19’uncu yüzyılda Müslüman Türk iş insanlarının kurduğu ilk ipek tesisi olan Osman Fevzi Efendi İpek Fabrikası’nın köşk yapısının ayağa kaldırıldığı proje 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 4 katlı bir binadan oluşuyor. Restorasyonun ardından ‘Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi’ olarak Bursa'ya hizmet verecek mekan açıldığında, giriş katı ve bahçesi sosyal tesis olacak şekilde hizmet verecek olup mekânın üst katlarında sergi ve toplantı salonları yer alacak. Çalışmaların yüzde 15’inin tamamlandığı proje, 2023 yılında hizmete açılacak.

YEŞİL SEFERBERLİK

Vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam eden Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık Mesire Alanı’nı bu yıl içerisinde ilçeye kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Tarihi Cumalıkızık Köyü’ne değer katacak 103 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek Cumalıkızık Mesire Alanı Projesi’nin 89 bin metrekaresi yeşil alandan oluşurken 14 bin metrekaresinde piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, büfe ve mescit yer alıyor.

YILDIRIM’IN İLK ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Yıldırım Belediyesi tarafından restore edilip 'Molla Yegân Çocuk Üniversitesi' olarak ilçeye kazandırılacak Molla Yegan Medresesi’ndeki çalışmaların sonuna gelindi. Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan’ın ders verdiği ve karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve bir ders alanından oluşan medrese 2 bin 407 metrekarelik alandan oluşuyor. Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, yenilenen konseptiyle miniklerin eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra özellikle Uzay ve Dünya Atölyesi ile küçük kâşiflerin yetişmesine imkân sağlayacak. Es-Sufi'nin gök küresi ve Piri Reis'in haritasının, Güneş, Ay ve Dünya'nın küçük modellerinin, artırılmış gerçeklik uygulamalarının bulunacağı çocuk üniversitesinde ayrıca drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi yer alacak. Ayrıca çocukların aileleri ile hoşça vakit geçirebileceği anne-çocuk etkinlik mutfağı ile Yıldırımlı çocuklar ebeveynleri ile birlikte nefis yemekler yapacak. Son rötuşlar gerçekleştirilen çocuk üniversitesinde çok yakında dersler başlayacak.

GENÇLİĞE YATIRIM

Yıldırım Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle ilçeye kazandırdığı Yıldırım Gençlik Merkezi’nde spor eğitimleri verilmeye başladı. Kısa süre içerisinde sanat ve bilişim atölyelerinin de aktif hale getirileceği Yıldırım Gençlik Merkezi, açıldığında bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Yıldırım Gençlik Merkezi’nin bünyesinde çok amaçlı salon, bireysel çalışma alanı, fitness salonu, sinema salonu ders çalışma alanları, el sanatları ve zekâ oyunları dersliği, kitap kafe, ses kayıt odası, müzik odası, açık basketbol sahası, tenis kortu ve e-spor alanı bulunuyor. Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi, 250 bini aşkın genç nüfusa ev sahipliği yapan Yıldırım’a değer katacak.

ÖRNEK KENTSEL DÖNÜŞÜM

Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak ve model oluşturacak Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi, 7’inci ve 8’inci etaplar olmak üzere 2 bölümde inşa ediliyor. Deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutlar yıkılarak, yerine; modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapılacağı projede hak sahipleri ile yüzde 100 oranında uzlaşma sağlandı. Rezerv alan kullanılmadan 60 dönümlük alanda hayata geçirilen dönüşüm kapsamında toplamda 944 konut yıkılırken, yerine bin 244 konut inşa edilecek. ‘Yerinde ve gönüllü’ dönüşümün en önemli örneklerinden biri olan Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi, 2023 yılında tamamlanacak ve bölgede yeni bir yaşam başlayacak.

ÇEVRECİ LOJİSTİK ÜS

Yıldırım Belediyesi, Samanlı Mahallesi'ndeki 160 dönümlük alanı, dev e-ticaret markalarının depolarının bulunacağı lojistik üs haline getiriyor. Yıldırım’a ve şehir ekonomisine önemli katkıları olacak Yıldırım Lojistik Merkezi’nin bünyesinde 95 bağımsız alan bulunuyor. Ayrıca merkezin çatısına kurulacak güneş enerji santrali ile ilçedeki sokakların ve belediye tesislerinin elektrik ihtiyacı karşılanarak, yılda 15-20 milyon liralık tasarruf sağlanacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlanan tesis 2023 yılı içerisinde hizmete açılacak.

2’NCİ UYUMAYAN KÜTÜPHANE

Gençlerin kitaba ve bilgiye erişimini kolaylaştırmak için ilçeye kütüphaneler kazandıran Yıldırım Belediyesi, Yıldırım’ın modern, uyumayan 2’nci kütüphanesi olan Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ni hizmete açtı. Kütüphanenin bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 202 kişilik çalışma alanı bulunuyor. Yıldırım Belediyesi, alt katta çalışmaların devam ettiği Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’ni kısa sürede tamamlayıp minik kitap kurtlarının hizmetine açmayı planlıyor. Aynı anda 40 kişinin faydalanabileceği 6-13 yaş grubuna hitap edecek kütüphanenin bünyesinde; 5 bin kitap bulunacak ve düzenlenecek atölye programları ile çocuklar eğlenceli vakit geçirecek.

‘YILDIRIM İÇİN DEĞER’

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümle sosyal dönüşümün birlikte yürütülmesi gereken önemli bir konu olduğunu dile getirdi.

Binaları dönüştürürken kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmenin gerekli olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Geçmişten aldığımız güç, birlik ve beraberlik ruhuyla, Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. Yeni yılda da hedeflerimizden ödün vermeden ilçemizin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana ilçeye kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Yıldırım’daki yeşil alanları toplam 1,5 milyon metrekare artırıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım’daki değişimi hep birlikte göreceğiz. Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım’a değer” dedi.