Bursa Yıldırım'da pazar atıkları üretime can oluyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, pazar atıklarından ürettiği organik gübre ile çiftçilere destek sağlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da 2022 yılında ilçeye kazandırdığı Kompost Üretim Tesisi ile pazar atıklarını komposta dönüştüren Yıldırım Belediyesi, doğal süreçler sayesinde hiçbir masraf yapmadan elde edilen organik gübreyi toprağa geri kazandırıyor.

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yıl boyunca toplanan 200 ton Pazar atığı işlenerek 60 ton gübre elde edildi.

Elde edilen gübreler ekipler tarafından kooperatifler aracılığıyla çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Semt pazarları ve park bahçe atıkları gibi organik atıkların değerlendirilerek depolama sahasına giden atık miktarının azaltılmasına katkı sağladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Organik atıkların pazar yerlerinden kaynağında ayrı toplanarak çevreye verdikleri zararın minimize edilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması amacıyla geçtiğimiz yıl Kompost Üretim Tesisi’ni ilçeye kazandırdık. Pazar yerlerinden, park bahçelerden ve Belediyemiz hizmet birimleri ile sosyal tesislerimizden topladığımız atıklar, Kompost Üretim Tesisimizde işleniyor ve organik gübre oluyor. Bu işlem sayesinde hem organik atıkları dönüştürüyor hem de toprağı daha verimli hale getiriyoruz. Tarımsal faaliyetlerde değerlendirilmek üzere hazırlanan kompost gübreyi daha sonra bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanıyoruz” diye konuştu.

60 TON KOMPOST ÜRETİLDİ

Kompost Üretim Tesisi’nde üretilen organik gübre sayesinde; karbon, azot ve fosfor bakımından kaliteli ve zengin bir toprak elde ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Bu yıl 200 ton Pazar atığını işleyerek 60 ton kompost üretimi gerçekleştirdik. Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen organik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya kazandırmak. Yıldırım Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre adına her türlü projenin içerisinde olmaya gayret edeceğiz” dedi.