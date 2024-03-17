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Bursa Yıldırım'da önce eğitim, sonra iş

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, Yıldırımlılara hem mesleki eğitim veriyor hem de kursları tamamlayanların istihdama katılmasını sağlıyor.BURSA

GÜNDEM 17.03.2024, 12:52
Bursa Yıldırım'da önce eğitim, sonra iş

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, Yıldırımlılara hem mesleki eğitim veriyor hem de kursları tamamlayanların istihdama katılmasını sağlıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin genç istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi (YILSİM), kursiyerleri meslek ve iş sahibi yapmaya devam ediyor. 

Faaliyete başladığı 2021’den bugüne kadar 7 bin 478’i mesleki, 2 bin 512’si teknik olmak üzere 9 bin 990 kişiye eğitim verirken, bunlardan 841’i de istihdam edildi. YILSİM Nisan ayında Bilgisayar Destekli Moda Tasarım Modelistlik ve Artistik Çizim, Muhasebede Veri Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi, CNC Tezgâhları Eğitimi Alet Bileme ve Vektörel Grafik Tasarımı, Corel Draw Geliştirme ve Uyum Eğitimi olmak üzere 4 farklı başlıkta eğitim verecek.  Kursa başvuruları 14 Nisan 2024’e kadar devam edecek.

71 FARKLI ALANDA EĞİTİM

Yıldırım’ın genç bir nüfus oranına sahip olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimizin istihdama katılımını sağlamak için hayata geçirdiğimiz Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’miz 18 – 40 yaş aralığındaki hemşehrilerimize 8 ana başlık 71 alt modülde mesleki ve teknik eğitim veriyoruz. Özellikle tekstil başta olmak üzere otomotiv ve makine sektörlerine nitelikli ara eleman yetiştiriyoruz. Kursiyerlerimize sadece eğitim vermekle kalmıyor, eğitimden sonra onların istihdama dahil olması için onları uygun iş yerlerine yönlendiriyoruz.  Böylece hem hemşehrilerimize istihdam sağlıyor hem de sektörün iş gücü açığını gidermesine yardımcı oluyoruz” dedi.

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