Bursa Yıldırım'da modern pazaryeri şekilleniyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Güllük-Mimar Sinan, Piremir ve Millet Kapalı Pazar alanlarından sonra, Bağlaraltı Mahallesi’ne kazandıracağı ve 6 bin 305 metrekarelik inşaat alanına sahip pazar alanı çalışmalarının yarısını tamamladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Güllük-Mimar Sinan, Piremir ve Millet Kapalı pazar alanlarından sonra, Bağlaraltı Mahallesi’ne modern bir pazar yeri kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 6 bin 305 metrekarelik inşaat alanına sahip, 2 katlı yapılacak olan pazar yerinde 180 pazar tezgâhı, 60 araçlık otopark, mescit, abdesthane, lavabolar ve teknik alanlar bulunuyor. Bölgenin önemli ihtiyaçlarının başında kapalı ve modern bir pazar yeri geldiğini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Bağlaraltı Pazarı, hemşehrilerimizin sıkça kullandığı bir pazar yeriydi. Kademeli olması sebebiyle yağışlı havalarda hemşehrilerimiz rahat alışveriş yapamıyordu. Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile alt katı otopark üst kat ise pazar alanı olacak ve açıldığında bölgeye değer katacak” dedi.

MODERN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ

Sokak aralarında kurulan, zaman zaman vatandaşın güvenli ve hijyenik alışveriş yapmasını zorlaştıran pazar yerlerinin yerine modern kapalı pazar yerleri inşa ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Günlük yaşamın bir parçası olan pazar alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan modern mekânlara taşıyoruz. Mevcut pazaryerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Bu kapsamda hem pazar alanı hem otopark hem de çok amaçlı olarak hizmet veren Piremir, Güllük-Mimarsinan, Millet Pazar yerleri Yıldırım’a kazandırdık. Eskiyen ve ihtiyaçları karşılayamaz hale gelen Gökdere Pazar Yerini, Bağlaraltı Pazar Yerini ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Arabayatağı Mahallesi’ni de sil baştan yenileyip modern kapalı pazar yeri kazandırıyoruz. Yavuzselim Mahallesi’ne kapalı pazar yeri kazandırmak için çalışmalara başladık. Kısa süre içerisinde orayı da tamamlayarak hizmete açacağız” diye konuştu.