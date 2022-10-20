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Bursa Yıldırım'da 'mesleki eğitim'de iş birliği

GÜNDEM 20.10.2022, 20:29
Bursa Yıldırım'da 'mesleki eğitim'de iş birliği

Bursa'da Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Küçükoğlu Holding arasında 'Mesleki Eğitim İş birliği' protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolleri kapsamında gerçekleştirilen törene Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları Başkanı Yahya Erçetin katıldı. 

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Küçükoğlu Holding tarafından imzalanan protokol ile; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesindeki alanlarda mesleki eğitim ve istihdam süreçlerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, mesleki eğitimin nitelikli iş gücü ve istihdam kapsamında birçok firma ile iş birliği protokolü imzalandığını, bu kapsamda istihdama yeni katılan ve istihdam sürecinde olup mesleki eğitim belgesi olmayan çalışanların Ustalık Telafi programı ile mesleki eğitimlerini tamamladıklarını ifade etti.

En son teknolojileri bünyesinde barındıran yatırımları, sürdürülebilir büyümesi ve sürekli gelişimi ilke edinen nitelikli kadrosu ile otomotiv sektörünün dev markalarına hizmet veren Bursa’nın önde gelen firmalarından Küçükoğlu Holding'in 1500 kişiyi bünyesinde barındırmakta olup Bursa'da Toksan Otomotiv A.ş, Ak-Pres Metal A.ş. ve Akteknik Kalıp A.ş olmak üzere 3 fabrikası bulunmaktadır.

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