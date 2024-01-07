Bursa Yıldırım'da 'Kurtuluş'un çehresi değişti

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şükraniye Mahallesi’ndeki vatandaşlarla buluştu. Bölgede yürütülen çalışmaları ve kazandırılan hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Oktay Yılmaz, mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bölge halkının uğrak mekânı haline gelen Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’ndaki çocuklar ve aileleri ile sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, ardından asfalt serim çalışmalarında sona gelinen 16 bin metrekarelik alana sahip Kurtuluş Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

İlçenin çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında, 4,5 yıl içinde Balaban Orman Parkı, Cumalıkızık Orman Parkı ve Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı başta olmak üzere 31 yeni park, 41 sil baştan yeniledikleri mahalle parkı ve 5 meydan projesi ile ilçenin yaşam kalitesine katkı sağladıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “1,5 milyon metrekare aktif yeşil alan hedefimizin 1 milyon 200 bin metrekaresini tamamladık. Yaptığımız düzenlemeler ile daha kullanışlı bir hale gelen Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı şimdi daha yeşil. Meydan düzenlenmesi, içindeki binaların temizlenmesiyle birlikte mahalle sakinlerinin huzuru için her ayrıntıyı düşündüğümüz sosyal alanda; bisiklet parkı, özel tasarım oyun aletleri içeren kauçuk oyun alanı, spor alanı, oturma birimleri, dinlenme alanları, yürüyüş yolu ve donatı elemanları yer alıyor” dedi.

YERİNDE YÖNETİM

Davutdede, Şükraniye ve Yıldırım Mahallelerini kapsayan Kurtuluş Caddesi’ndeki yaklaşık 15-20 yıldır beklenen elektrik hatlarının yerin altına alınması ile 16 bin metrekarelik alana yaklaşık 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, “Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını hemşehrilerimizin ayağına götürüyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Bugün de Şükraniye Mahallesi’ndeki esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Talepleri ve önerileri dinleyip notlarımızı aldık. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Değerlerin şehri Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.