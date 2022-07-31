Bursa Yıldırım'da 'kentsel dönüşüm' müjdesi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, TOKİ ile birlikte yaptığı Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Proje Alanı’nda 6’ncı bloğun temel atma törenini gerçekleştirdi.

Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur ve Mevlana Mahallesi sakinleri katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da video konferansla katıldığı temel atma töreninde konuşan Bakan Murat Kurum, Mevlana 8’inci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nin müjdesini verdi. Vatandaşların yüzde 90'ı ile anlaşma sağladıklarını belirten Kurum, “8. etapta 601 konutluk kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz. Yıldırım'a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yıldırım’ın çehresini değiştirecek ve geleceğine damga vuracak vizyon projenin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın geleceği için, çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir Dünya bırakmak için Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Murat Kurum’un destekleriyle Mevlana’da 100 dönümlük alanda kentsel dönüşüm hamlesi başlatmıştık. Geçtiğimiz yıl yine Bakanımız Murat Kurum’un teşrifleriyle bu alandaki depreme dayanıksız binaların yıkımını gerçekleştirmiştik. Yıkımın ardından vakit kaybetmeden işe koyulduk. Şu anda 7. Etap’a kazandırılacak olan 644 konutun inşaatı süratle devam ediyor. İnşallah yıkımını gerçekleştireceğimiz depreme dayanıksız, sağlıksız ve sosyal alanları bulunmayan 938 konutun yerine; depreme dayanıklı, güvenli, sağlıklı, otoparkı, spor ve sosyal yaşam alanları bulunan bin 250 konut ve ticari birimleri ilçemize kazandıracağız” dedi.

YÜZDE 100 GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜM

Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hak sahibi tüm vatandaşların onayı alınarak yüzde 100 gönüllülük esasına göre hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Yılmaz, her alanda Yıldırım’ın ve Yıldırımlıların yanında olan Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti.

"Kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır" diyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bursa deprem bölgesinde yer alıyor. Bu çerçevede kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımız. Yıldırım’da uyum içerisinde 7. Etapta 644 konut, 117 ticari alan kazandıracağımız kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor. Ağustos ayında inşallah Cumhurbaşkanımız, cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini milletimizle paylaşacak. Bursa'da da yeni binlerce yuvamızı inşallah sizlere kazandıracağız. Bir müjdeyi de Yıldırım ilçemize veriyoruz. Mevlana Mahallesi'nde vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ile anlaşma sağladık. 8. etapta 601 konutluk projemize başlıyoruz. Yıldırım'a hayırlı uğurlu olsun. Medeniyetler kuran, Anadolu’nun kalbi olan yeşil Bursa için yapılacak her türlü hizmet değer. Medeniyetimizin çınarı Bursa'da yapılacak tüm eserler aziz Bursalı hemşehrilerimiz için değer. Biz de tüm ekibimiz ile bu hizmetleri ülkemize kazandırmaya milletimizin destekleriyle devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile daha birçok hizmet yapacağız” diye konuştu.