Bursa Yıldırım'da kazandıran dönüşüm

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, okulların açılmasına kısa bir süre kala, eski kitapları kırtasiye hediye çekine dönüştürerek öğrencilere ve ailelere destek oluyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, gelecek kuşaklara daha temiz ve yeşil bir Yıldırım bırakmak için önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Yıldırım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından ‘Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor’ kampanyası başlatıldı.

Çevre ile ilgili farkındalık oluşturmak ve gençleri geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında; ilçenin 6 noktasında kurulan sabit ve her gün 1 muhtarlık önünde kurulacak gezici noktalardaki stantlara kullanılmış test kitabı, defter, okul kitabı, dergi, gazete vb. atıkları getirenlere kilogram fiyatı 5 TL olmak üzere kırtasiye hediye çeki veriliyor.

11 Eylül'e kadar sürecek olan farkındalık kampanyasında verilen hediye çekleri Yıldırım’ın tüm kırtasiyelerinde geçerli olacak.

KAZANDIRAN DÖNÜŞÜM

Geçen yıl hayata geçirdikleri ‘Emektar kitaplarınız geri dönüşüyor’ kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu yıl ikincisini düzenledikleri ‘Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor’ kampanyasına tüm Yıldırımlıları davet etti.

Vatandaşlar ‘Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor’ kampanyası kapsamında kullanılmış kitaplarını sabit toplama noktaları olan Barış Manço Kültür Merkezi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Setbaşı Meydanı, Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Mesken Meydanı ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne getirebilir yahut 6 Eylül’de Karapınar, 7 Eylül’de Yunusemre, 8 Eylül’de Bağlaraltı, 9 Eylül’de Musababa, 10 Eylül’de Teferrüç, 11Eylül’de ise Yavuz Selim Mahalle Muhtarlığı’nda kurulacak gezici toplama noktalarına verebilecek.