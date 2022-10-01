Bursa Yıldırım'da kaçak yapıya geçit yok

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, kaçak ve plansız yapılaşmayla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - 2022 yılını ‘Tapu ve Dönüşüm Yılı’ olarak ilan eden ve çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştıran Yıldırım Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirirken, diğer yandan da kaçak yapılaşmayla kararlı mücadelesini sürdürüyor. Daha sağlıklı, estetik ve modern bir Yıldırım oluşturmak adına çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, şehri görsel açıdan anlamsız kılan, sosyal hayatı ve kişi psikolojisini olumsuz etkileyen kaçak yapıların yıkımını tüm hızıyla sürdürüyor. Kent içinin yanı sıra koruma alanları ve tarım arazileri üzerine de imara aykırı şekilde inşaat yapanlara göz açtırmayan Yıldırım Belediyesi, Samanlı ve Vakıf Mahallelerindeki kaçak yapıları da yerle bir etti. Yıldırım Belediyesi ekipleri; 2022 yılının ilk 9 ayında 35’i Samanlı’da, 21’i Vakıf’ta olmak üzere toplam 101 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

BAŞKAN YILMAZ'DAN KARARLILIK VURGUSU

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukukî sürelerin ardından yıkılıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek hazine ve tarım arazilerini korumaya, kaçak yapılarla mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Bursa’da kronik bir problem olarak yıllardır kendisini gösteren kaçak yapılaşmayla mücadele ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana 562 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz bundan sonra da artarak devam edecek. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla hemşehrilerimize güvenli, kent estetiği ile uyumlu, sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındıran yaşam alanları oluştururken, bu vizyonumuza zarar verecek yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Hemşehrilerimizden ricamız kendileri, çocuklarının geleceği ve şehrin dokusu için kaçak yapılaşmaya tevessül etmemeleri” dedi.