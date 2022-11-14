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Bursa Yıldırım'da imara 'kentsel' çözüm

GÜNDEM 14.11.2022, 13:49
Bursa Yıldırım'da imara 'kentsel' çözüm

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yerel belediye ‘2022 Tapu ve Dönüşüm Yılı’ kapsamında, ilçedeki imar ve yapılaşma sorunlarını tek tek çözüme kavuşturarak, konforlu, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının temellerini atıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ‘2022 Tapu ve Dönüşüm Yılı’ kapsamında imar uygulamalarını ve kentsel dönüşüm çalışmalarına tüm hızla devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen İmar Kanunu değişikliğiyle kentsel dönüşümün önündeki yapısal sorunların ortadan kaldırılmasının ardından Yıldırım’daki dönüşüm hamlesi ivme kazandı. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi, daha önce defalarca yapılarak iptal olan imar uygulamaları kanun değişikliği ile sağlam bir zemine oturtulduktan sonra mahkemenin son iptal karanına istinaden kök parsele döndürerek 1. Etabın yeniden uygulamasını yaptı.

Kadastrol-Kök parsele dönüşüm sonrası imar uygulamalarını etaplar haline yapmaya başlayan Yıldırım Belediyesi, 1’inci etap imar uygulamalarının tapuda tescil işlemlerini Arabayatağı Mahallesi’nde tamamlarken Şirinevler Mahallesi’ndeki çalışmalarını sürdürüyor. Arabayatağı’nda 16,5 hektarlık alanda yapılan imar uygulaması işlemleri sonrasında ruhsat almaya hazır 86 bin metrekarelik konut alanı, 3 bin metrekarelik park, 4 bin metrekarelik okul alanı ve yaklaşık 7 bin 200 metrekarelik yol alanı elde edilirken yine Şirinevler Mahallesi’nde de ivedilikle yapılan imar ve plan uygulamaları ile 6,4 hektarlık alanda 36 bin metrekarelik konut alanı, 10 bin 100 metrekarelik park alanı, bin 500 metrekarelik cami alanı, 500 metrekarelik trafo alanı ve yaklaşık 15 bin 900 metrekarelik yol alanı tek kuruş bedel ödemeden kamuya kazandırılıyor.

AKILCI UYGULAMALAR İLE DEV TASARRUF

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’da, yoğun göçün getirdiği imar ve plansız yapılaşma sorunlarının uzun yıllardan bu yana devam ettiğini söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, sorunu çözmek için çok çalıştıklarını belirterek, bugün geldikleri noktada bu durumun adeta kangrene dönüştüğünü kaydetti.

Yıldırım'da sosyal yaşantı alanlarından yoksun ulaşım imkânları kısıtlı, yaşam kalitesi düşük çöküntü alanlarının oluştuğunu belirten Başkan Yılmaz, "Göreve başladığımız 2019 yılında imar uygulama planlarına kalıcı çözüm bulmak için Ankara’ya gittik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüşüp Yıldırım’ın sıkıntılarını ve çözüm önerilerimizi anlattık. Bakanımızın ortaya koyduğu irade ile İmar Kanunu’nun 18. maddesinde değişikliğe gidildi ve yasa değişikliği ile imar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirildi. Yıldırım Belediyesi olarak biz de ilçemizde hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Dün olduğu gibi şimdi de arkadaşlarımızla birlikte Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak imar uygulama planlarını hayata geçiriyoruz. Yıldırım için yaptığımız her işte ince eleyip sık dokuyarak, yıllar sonrasını da hesaba katarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda ‘doğru plan- doğru uygulama’ prensibimizle kamu kaynaklarını israf etmeden önemli işlere imza atıyoruz. Yıldırım’ın çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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