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Bursa Yıldırım'da Güllük sakinleri 'kentsel dönüşüm' istiyor

GÜNDEM 27.10.2023, 15:52
Bursa Yıldırım'da Güllük sakinleri 'kentsel dönüşüm' istiyor

Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Güllük Mahallesi ziyaret edildi. Muhtar Eroğlu, bölgede büyük eksiklikler olmadığını, herhangi bir proje başlatmak için yeterli alan da bulunmadığını belirterek çözümün kentsel dönüşümde olduğunu söyledi.Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun
BURSA(İGFA) - Herkes Duysun ekibi bu hafta 'Mahallemin Muhtarları' programı kapsamında Bursa'nın Güllük Mahallesi'ni ziyaret etti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Güllük Mahallesi'nin 84 sokak ile 6 caddeden oluştuğunu belirten Güllük Mahallesi Muhtarı İsmail Eroğlu, mahalle sakinlerine seslenerek, "Ben muhtar olarak kentsel dönüşümü çok önemsiyorum. Bu doğrultuda da çalışmalarımız var. Vatandaşlarımızdan da bu konuda bir fedakarlık yapmalarını istiyorum. Bir deprem olduğunda enkaz altında kalalım istemiyorum. Yüzde 50 devletten, yüzde 50 vatandaştan olmak üzere bu süreci hızlandıralım. Bu Bursa için de çok önemli" dedi.

“OKUL ÖNÜNDE TRAFİK SIKIŞMASI OLUYOR”

Mahalle sakinleri de bölgeden genel anlamda memnun olduklarını ancak okul önünde meydana gelen kalabalık sebebiyle trafik sıkışması yaşandığını, bu durumu çözmek için bazı adımlar atılması gerektiğini ifade ettiler.

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