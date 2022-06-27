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Bursa Yıldırım'da el emekleri görücüye çıktı

GÜNDEM 27.06.2022, 14:42
Bursa Yıldırım'da el emekleri görücüye çıktı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatifleri kursiyerlerinin ürettiği ürünler, 6 gün boyunca Cazibe Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘El Emekleri Festivali’nde görücüye çıktı.BURSA (İGFA) - Yıldırım'da Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde düzenlenen ve 6 gün süren El Emekleri Festivali, vatandaşın yoğun ilgisiyle sona erdi. Kursiyerler, eğitim dönemi boyunca ortaya çıkardığı eserleri alıcısıyla buluştururken aile bütçelerine de katkı sağladı.

Festival boyunca sık sık vatandaşla bir araya gelen ve stantları tek tek ziyaret edip kursiyerlerin yaptıkları ürünleri inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, el emeği göz nuru ürünler yapan kursiyerleri tebrik etti. Hizmet anlayışlarının merkezine insanı koyduklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Yapılan işler, üretilen hizmetler ancak ve ancak insanla buluşursa değer kazanır. Bu bilinçle, insanlarımızın yaşamına dokunacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri ile desteklediğimiz Kadın Kooperatiflerinin yeri bizde çok ayrı. Bu merkezlerde; Yıldırım Kaymakamlığımız, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz eğitim programlarıyla,  insanlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunuyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak yıl sonunda düzenlediğimiz el emekleri festivali ile hemşehrilerimizin ürünlerini sergilemesine ve aile bütçelerine katkı sağlamasına aracı oluyoruz. Yine hemşehrilerimizin yaptıkları ürünlerin devamlı olarak satışını yapabilmeleri için Yıldırım Belediyesi olarak YIL-MEK Sepeti uygulamasını hayata geçiriyoruz. Uygulama ile birlikte internet ortamında tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya ürünlerimizi pazarlayacağız” diye konuştu.  El Emekleri Festivali’nin Yıldırım’a renk kattığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım El Emekleri Festivali ile birbirinden kıymetli sanatçılarımızı Yıldırımlılarla buluşturduk. Cazibe Kültür Merkezi’nde dolu dolu şenlik havasında bir hafta geçirdik.  Ben kıymetli kursiyerlerimizi, merkezlerimizde görev yapan öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği sağlayan Yıldırım Kaymakamlığımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi. Öte yandan yıl boyunca eğitim görüp eserlerini alıcısıyla buluşturan kursiyerler Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Yıl boyunca sepet örücülüğü kursunda tasarladıkları ürünleri festivalde sergileme ve satışa sunma imkânı bulduklarını belirten Sepet Örücülüğü Eğitmeni Çiğdem Kayrak, kendi ve kursiyerleri adına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Amigurumi Eğitmeni Şevkiye Ergin, stantlarını ziyaret eden Başkan Yılmaz’a kendisi için ördüğü oyuncağı hediye etti ve teşekkür etti. Öte yandan Ahşap Oyma Kursiyerlerinden Hasan Öztürk, “Ahşap Oymacılığı kursu ile gördüğümüz derslerde yıl boyunca yaptığımız ahşap ürünleri Yıldırımlı ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Burada satışa sunulan ürünlerin tamamı el emeği, göz nuru. Belediyemiz çok güzel bir festival düzenledi. Her şey düşünülmüş. Belediyemize ve Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ederiz” dedi.

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