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Bursa Yıldırım'da dönüşüm doğaya can katıyor

GÜNDEM 16.12.2023, 15:22
Bursa Yıldırım'da dönüşüm doğaya can katıyor

Yıldırım Belediyesi, Dönüşüme Cam Doğaya Can Projesi kapsamında, eylül ayından bu yana 52 bin 300 kilogram atık cam toplayarak bunları yeniden üretime kazandırdı.

BURSA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Bursa Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu yana ilçe geneline yerleştirdiği 208 atık cam kumbarasından 5 bin 650 ton toplarken vatandaşlarda farkındalık oluşturacak bir projeye imza attı. Eylül ayında hayata geçirdiği ‘Dönüşüme Cam Doğaya Can Projesi’ kapsamında ilçedeki kahvehane, çay ocağı ve kafeteryalarda sıfır atık masaları oluşturuldu. İşletme sahipleri ve vatandaşlar sıfır atık konusunda bilgilendirilirken cam atığı toplayan işletmelere masa örtüsü, çay, kesme şeker, çay bardağı gibi hediyeler veriliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından belli periyotlarla toplanılan atık camlar geri dönüşüme kazandırılıyor.

ÇEVRE DOSTU KENT

İlçenin dört bir yanına yerleştirilen atık cam kumbaraları ve gerçekleştirilen kampanyalar ile geri dönüşüm çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Doğamızı koruyarak gelecek nesillerimize en güzel şekilde bırakmamız gerekiyor. Atıkları kaynağında ayrıştırma noktasında gerek belediyemizde gerekse düzenlediğimiz kampanyalarla ilçemizde önemli çalışmalar yürütüyoruz. ‘Dönüşüme Cam Doğaya Can’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz projemiz esnafımızdan büyük ilgi görüyor. İlerleyen süreçte projemizi sitelerimizde de devam ettireceğiz. Cam doğada 4 bin yılda yok olmakta. Gelecek nesillere daha yaşanılır bir kent bırakmak adına hayata geçirdiğimiz projemiz ile 3 ayda 52 bin 300 kilogram cam atığını toplayarak geri dönüşümünü sağladık. Gerçekleştirdiğimiz geri dönüşüm çalışmaları sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, Yıldırım'ı tam anlamıyla çevre dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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