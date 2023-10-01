Bursa Yıldırım'da Başkan Yılmaz'dan vefa ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Akdemir ailesini ziyaret edip, hayır dualarını aldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ev ziyaretleri kapsamında Mevlana Mahallesi sakinlerinden Akdemir ailesinin misafiri oldu. Yaşlıların elini öpüp hayır dualarını alan Başkan Oktay Yılmaz, onlarla sohbet ederek anılarını ve nasihatlerini dinledi.

Bu ülke için, bu millet için ömürlerini vakfederek katma değer üreten yaşlılarımıza her şeyden önce bir vefa borcumuz var diyen Başkan Oktay Yılmaz, “Yerel yönetimler ve gönül belediyeciliğinin de gereği olarak, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile başta yaşlı çınarlarımız olmak üzere ilçe sakinlerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Taleplerini ve beklentilerini dinliyor, notlarımızı alıyoruz. Değerli büyüklerimizin hal ve hatırlarını sorduk, onların dualarını aldık. Yaşlılarımız Yıldırım’ın değerleri ve yaşayan hafızalarıdır. Yıldırım’daki her vatandaşımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.