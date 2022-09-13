Bursa Yıldırım'da Başkan Yılmaz'dan 41 aylık rapor

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 41 aylık görev sürecini değerlendirdi. Başkan Yılmaz, tarihi, kültürü, doğası ve değerleriyle eşsiz bir şehir olan Yıldırım’ı modern, güvenli, ulaşılabilir, marka değeri yüksek, insanları mutlu bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını vurguladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 41 aylık görev sürecini değerlendirdi.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Ne varsa Yıldırım’da Var’ temasıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın ana sorunlarına cesaretle yaklaşıp, tüm boyutlarıyla çözüm odaklı ele aldıklarını vurguladı.

Her şehrin olduğu gibi Yıldırım’ın da alt yapı ve üst yapı ile ilgili çözüm bekleyen problemleri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, hedeflerinin Yıldırım’da yaşayan 653 bin 307 hemşehrinin her birinin ihtiyacını, beklentilerini en doğru şekilde tespit etmek ve onlara en iyi hizmeti en kısa zamanda ulaştırmak olduğunu söyledi.

"Bu noktada belediye olarak kendimize hiçbir zaman sınır koymadık, koymuyoruz" diyen Başkan Yılmaz, "‘Halka hizmet hakka hizmettir’ şiarıyla temel yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra, eğitimden sağlığa, spordan sanata, emniyetten tarihi kültürel varlıkların korunmasına kadar her alanda gayretle çalışıyor ve değerlerin şehri Yıldırım’a hizmet üretiyoruz” dedi.

Yıldırım’da temel önceliğin imar ve kentleşme olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, bu alandaki çalışmalara yasal altyapı ve zemin oluşturarak başladıklarını anlattı.

MODERN GÜVENLİ ŞEHİR

Türkiye’nin bir deprem gerçeği bulunduğunu, kentleşmenin temel önceliğinin bu gerçek olması gerektiğine değinen Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda kararlı tutumunu şiar edindiklerini vurgulayarak, kentsel dönüşüm hamlesi başlattıklarını ifade etti. Bu kapsamda modern, güvenli ve mahalle kültürüne yakışan alanları Yıldırımlıların istifadesine sunduklarını belirtti.

ULAŞIM AĞI GENİŞLİYOR

Sağlıklı ve modern kentleşmenin diğer bir önemli unsurunun da ulaşım olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, cadde ve bulvarlarda genişletme, yatay ve dikey yeni ulaşım arterleri oluşturmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyerek, “Ankara Yolu Caddesi’ne paralel olarak Erdoğan Caddesi’ni kentin bir ucundan diğer ucuna temas edecek şekilde, 30 metre genişliğinde alternatif bir güzergâh olarak düzenliyoruz. Ankara Yolu Caddesi’ne açtığımız dikey yollarla da kent içi trafiği rahatlatıyoruz. Bu yol çalışmalarımız sırasında kullandığımız asfaltı ise kendi Asfalt Üretim Tesisimizde üretiyoruz. Yüksek üretim kapasitemizi diğer kurumlarımızla paylaşarak hem kamuya daha uygun şartlarda asfalt temini sağlıyor hem de belediyemize ciddi bir kaynak oluşturuyoruz. Böylelikle Yıldırım’ın sokak ve caddelerinde kullandığımız asfaltın maliyetini sıfıra indiriyoruz” diye konuştu.

3 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN

İmar ve kentleşmenin olmazsa olmazlarından birisinin de şehrin yeşil kimliğinin korunması olduğunun altını çizen Yılmaz, teknolojinin gelişimi ile yeşil enerjiye yüzümüzü dönerek; planladıkları ‘Lojistik Merkezi Projesi’nin çatısına güneş enerji santrali kuracaklarını, böylece hem yeşil enerji kullanacaklarını, hem de 2 milyon liralık bir tasarruf sağlayacaklarnı kaydetti.

130 BİN 478 VATANDAŞA SPOR HİZMETİ

İlçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, sadece 2022 yaz spor okullarında 30 bin çocuğun tesislerden faydanıldığını belirterek, "Geride bıraktığımız 3 yılda 130 bin 478 hemşehrimiz spor ve eğitim hizmetlerimizden faydalandı. Bu eğitimlerin bir meyvesi olarak; geçen bu süreçte ilçemiz sporcuları bin 904 Madalya ve 110 kupa kazanarak bizleri gururlandırdı” dedi.

Sosyal belediyecilik alanında da önemli hizmetler ürettiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, “Yıldırım, bir dayanışma ve yardımlaşma şehri. Biz birbirlerinin dertleri ile dertlenen mutlulukları ile sevinen büyük bir aileyiz ve her zaman ailemizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Sıcak yemek ihtiyacından, erzak kolisine, kıyafet yardımından, hasta yatağa hizmetine, kırtasiye yardımından, bebek bezi yardımına kadar hemşehrilerimizin her ihtiyacına hızla cevap veriyoruz. İstihdam Merkezi Projemiz ile bin 99’u özel gereksinimli, 6 bin 406’sı kadın, toplam 20 bin 782 hemşehrimiz iş sahibi olmasına katkı sağladık. Yine kadın girişimcilik merkezleri ve kadın kooperatifleri ile kadınlarımızın hem ev ekonomilerine katkı sunmalarını hem de ticari hayatta aktif rol almalarını destekliyoruz” dedi.