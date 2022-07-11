Bursa Yıldırım'da Başkan Oktay Yılmaz'dan bayram mesaisi

Bursa'nın Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurban Bayramı’nda vatandaşla buluşup ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının bayramlaşma programlarına katıldı. İlçe sakinleriyle bayramlaşan Başkan Oktay Yılmaz, “Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin” temennisinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bayram sevincini hemşehrileriyle birlikte yaşadı. Bayramın ilk günü vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Başkan Oktay Yılmaz, ikinci gününde de ilçedeki derneklerin bayramlaşma programlarına misafir oldu.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Başkan Yılmaz, “Rabbim’den bayram sevincimizi, huzurumuzu hayatımızın her döneminde yaşatmasını niyaz ediyorum. Huzur ve şuurla kutladığımız bayramın küskünlüklere son vermesini, birbirimize sıkıca sarılarak kenetlenmemizi sağlamasını diliyorum.

Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin” mesajı verdi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bayramın ikinci günü ev ve taziye ziyaretlerinde de bulundu.