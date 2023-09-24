Bursa Yıldırım'da Ayçiçeği Parkı hizmete açıldı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin Millet Mahallesi’ne kazandırdığı ‘Ayçiçeği Parkı’ hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.

Vatandaşlara konforlu bir yaşam sunabilmek için çok önemli hizmetleri ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi düzenlediği törenle Millet Mahallesi Ayçiçeği Parkı’nı Yıldırımlıların hizmetine sundu.

Törene, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, HÜDAPAR İlçe Başkanı Veysel Aymelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, il yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

YILDIRIM DÖNÜŞÜM

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimizde; Yıldırım’ın uzun yıllardan bu yana birikmiş ve ‘çözülemez’ denilen sorunları vardı. Hamdolsun, samimiyet ve gayretle çalışınca her engel aşılıyor, ‘olmaz, yapılamaz denilen’ hizmetler bir bir gerçeğe dönüşüyor. Elbette, Yıldırım’da yapılacak daha çok işimiz var. Ancak 4,5 yıl önce ile kıyasladığımızda, bugün; kentin gelişimini sağlayan dönüşüm projeleri ile daha ferah ve rahat alışveriş imkânı sağlayan kapalı pazar alanlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif olmasını sağlayan kadın girişimcilik merkezlerimizle, nitelikli işgücü oluşturmak ve gençlerimizin iş sahibi olmasını sağlamak için kurduğumuz Yıldırım İstihdam Merkezi ile iş hayatına atılma gayretinde olan tüm hemşehrilerimize destek oluyoruz. Geleceğe hazırlanan gençlerimiz için tüm imkânlarımızı seferber ettiğimiz kütüphane, spor tesislerimiz ve kurs merkezlerimizle, eğlenceli etkinliklerle, çocuklarımızın daha mutlu olduğu bir Yıldırım inşa ediyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizin dört bir yanına kazandırdığımız ve yapımı devam eden projelerimiz var. Yakın zamanda onları da tüm Yıldırım’ın hizmetine sunacağız” dedi.

HEDEF 1,5 MİLYON METREKARE

2019 yılından bu yana Yıldırım’a 31 adet yeni park kazandırıp, 38 parkı da sil baştan yenilediklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizden bize en çok gelen taleplerden biri de kentimizdeki yeşil alanlarının artırılmasıydı. Seçim döneminde yaptığımız planlamalarla, Yıldırım’a 700 bin metrekare aktif yeşil alan kazandırmayı hedef belirlemiştik. Bugün bu hedef; Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile birlikte 1,5 milyon metrekareye çıkmış durumda. Yıldırım Belediyesi olarak; 100 bin metrekarelik Cumalıkızık ve 48 bin metrekarelik Balaban Orman Parkımızla, kamulaştırma işlemlerini tamamladığımız 50 bin metrekarelik Molla Arap Hünkâr Korumuzla, 31 adet yeni parkımızla, tepeden tırnağa yenilediğimiz 38 adet parkımızla, kentimizin yeşiline yeşil, çocuklarımızın neşesine neşe, ailelerimizin huzuruna huzur katmaya devam ediyoruz. Bu bölgenin bir park ve sosyal alan ihtiyacı vardı. Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine harekete geçtiğimiz ve bugün hizmete açtığımız Ayçiçeği Parkı 2 bin 292 metrekarelik bir alana sahip. Bin 204 metrekaresi yeşil alandan oluşan parkımızın içerisinde yürüyüş yolu, oyun ve spor alanı bulunuyor. Ayçiçeği Parkı Yıldırım’a hayırlı olsun” diye konuştu.

7-24 HİZMET

Ayçiçeği Parkı’nın hayırlı olmasını temenni eden AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, "Yıldırım Belediyesi belediyecilik hizmetleri noktasında ilçemize çok önemli katkılar sunmakta. Yeşilin en çok yakıştığı ilimize ve Yıldırım ilçemize yeşil alanların kazandırılmasından memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızı mutlu etmek, geleceğimizi mutlu etmek adına çok önemli hizmetlerden bir tanesi. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Arif Bayrak, “Yeşile katkı sağlayan ve bu güzel parkın açılışında emeği geçen Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı ve ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu. Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, protokol ve çocukların açılış kurdelesini kesmesi ve parkı gezmesiyle sona ererken minikler düzenlenen geleneksel çocuk oyunları ile doyasıya eğlendi.