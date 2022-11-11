Bursa Yıldırım'da 250 fidan toprakla buluştu

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 250 fidanı toprakla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’ sloganıyla Hamamlıkızık Ağaçlandırma Alanı’nda fidan dikimi gerçekleştirdi.

250 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, Yıldırım İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Merkez Karakolu Komutanı Jandarma Teğmen Yusuf Doruk, Kestel İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Can Ayhan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Bursa Teknik Üniversitesi, Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Emek Ortaokulu ve Yıldırım Belediyesi Kreşi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

YEŞİL YILDIRIM

‘Milli Ağaçlandırma Seferberliği’ne Yıldırım Belediyesi olarak tam destek verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla çocuklarımızla beraber güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Milli ağaçlandırma seferberliği ile hedeflerinin yeşil bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak ve evlatlarımıza daha yeşil bir Yıldırım’ı emanet bırakmak olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Bu anlamda bugün burada diktiğimiz fidanların her birini geleceğe bıraktığımız birer miras olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimiz bunun üzerine daha fazlasını koyarak geleceğe doğru yürümeye devam edecekler. Ayrıca Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizin çehresini değiştirecek projelerimizle, vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Yıldırım’ı dünün mirasından çok yarının emaneti olarak görüyoruz" diye konuştu.

Bu arada Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen de, tüm ülkede aynı anda binlerce fidanı toprakla buluşturmak adına bir araya geldiklerini ifade etti. Kaymakam Esen, çocuklara daha yaşanabilir Türkiye bırakmak adına çalışmalar yürüten ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında fidanlar toprakla buluşturuldu.