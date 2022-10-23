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Bursa Yıldırım'a donanımlı spor tesisi kazandırılıyor

GÜNDEM 23.10.2022, 13:56
Bursa Yıldırım'a donanımlı spor tesisi kazandırılıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sosyal ve kültürel yaşamı canlandıracak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’ni modern, donanımlı bir sosyal yaşam merkezine dönüştürüyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Selçukbey Mahallesi’nde bulunan Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’ni gençlik ve spor merkezine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’nde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Halı saha ve yüzme havuzundan oluşan mevcut tesisin yıkıldığı 7 bin 548 metrekarelik inşaat alanına sahip proje kapsamında; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuklar için cimnastik, karate, taekwondo salonları, kadınlar için fitness salonu, modern kitap kafe, kütüphane ve YILMEK kursları gibi toplamda 17 farklı birim yer alacak. 7’den 70’e tüm vatandaşların buluşma mekânı haline gelecek Dr. Sadık Ahmet Spor ve Gençlik Merkezi açıldığında Yıldırım’a değer katacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal hayatı destekleyen ve ilçe sakinlerinin yaşamına değer katacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, Yıldırım’a değer katacak işlere devam ettiklerini belirterek, “Belediye olarak, imardan kentsel dönüşüme, yeni yollardan hizmet binalarına kadar çok önemli hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her projede merkeze insanı koyuyoruz. Hemşehrilerimizin yaşamına dokunan, hayat kalitelerini yükselten hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. 2023 yılının sonunda hizmete açacağımız Hayata Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi açıldığında ilçenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek” dedi.

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