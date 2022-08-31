Bursa'yı fırtına ve sağanak vurdu!

Bursa'nın bazı bölgelerinde yaşanan fırtına ve kuvvetli yağış bir çok hasara neden oldu. Şehirlerarası Otobüs Terminali çöktü, otobüs ve yolcular olaay yerinde rehin kaldı. 15 gün önce hayatın olumsuz etkileyen sağanak yağışa teslim olan Mudanya, saat 15.00 sıralarında yine kuvvetli sağanaktan olumsuz etkilendi. Sel taşkınlarının yaşandığı ilçede dereler taştı, sitenin istinat duvarı çöktü, yollar çamura büründü.BURSA (İGFA) - Bursa'da saat 15.00 sıralarında meydana gelen fırtına ve kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali çöktü! Çok sayıda otobüs ve yolcular olay yerinde rehin durumda kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehrimizin bazı bölgelerinde yaşanan fırtına nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin kuzey cephesinde bulunan çatıda çökme meydana gelmiş, ekiplerimizin anında müdahalesi ile ükürler olsun ki hiçbir vatandaşımızın kılına dahi zarar gelmemiştir. Rabb’im beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

MUDANYA YİNE SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM OLDU

Bu arada yaklaşık 30 dakika süren etkili yağış ve sel taşkınları dolayısıyla Mudanya adeta çamura büründü. İlçenin ana cadde ve sokaklarında su birikintileri oluşurken, kuvvetli yağış dolayısıyla dereler taştı, rögarlar patladı.

Halitpaşa Mahallesi’nde bir sitenin istinat duvarı çökerken, moloz yığınları alt sitedeki evlere girdi.

Çepni Dağları’ndan yükselen sularla Işıklı Yolu üzerindeki Yeni Mahalle’nin içinden geçen Çınarlı Deresi yine taştı. Dereye kıyısı olan araziler, bahçeler ve Bursa-Mudanya Asfaltı sular altında kaldı. Trafik kısa sürede aksadı.

Bursa’dan Mudanya’ya geliş yönünde trafik Prysmian Fabrikası’nın yan yolundan ilçeye verildi. Mudanya’dan Bursa’ya gidiş yönü ise Mezarlık üst yolu üzerinden Işıklı köy yoluna geçilerek Yeni Mahalle’den ana yola verildi. BUSKİ bölgede çalışmasını sürdürüyor.

İlçe merkezindeki birçok işyerleri ile Adliye’nin depolarını su bastı. Bölgeye AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile birlikte BUSKİ ve diğer birimler sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya'ya geliyor.