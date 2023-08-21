Bursa Yeşildere Barajı 39 bin dekar tarım arazisni sulayacak

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Yeşildere Barajı Sulaması’na ilişkin çalışmalar DSİ tarafından aralıksız sürüyor.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

38 BİN 850 DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK.

Karacabey Yeşildere Barajı Sulaması’ndayapılan çalışmaların ayrıntılarına değinen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Çalışmaların tamamlanmasıyla Karacabey İlçesinde 16 bin 220 dekar pompajlı,22 bin 630 dekar cazibeli olmak üzere toplam 38 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta yapmış olduğu açıklamada; “Projenin ana su kaynağı olan Yeşildere Barajı temelden 67 metre yüksekliğinde olup, yaklaşık 16 milyon m3 su biriktirme hacmine sahiptir. Barajımızda çağımızın en kıymetlisi olan suyu depoluyor ve tek bir damlasını dahi israf etmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunabiliyoruz. Bursa’ya kazandıracağımız bu kıymetli eser sayesinde 2023 rakamları ile milli ekonomimize yıllık yaklaşık 194 Milyon 250 Bin TL fayda sağlanacaktır. Bursalı vatandaşlarımız başta olmak üzere, ülkemize ve Aziz Milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.