Bursa Yenişehirli üreticiler destek ödenmesi bekliyor

Bursa Yenişehir Süt Üreticileri Birliği'nde kurulan laboratuarda süt analizi yaptıran üreticiler analiz destek bedellerinin ödenmesi bekliyor.Gürhan ADANA-Yenişehir Memleket/ BURSA (İGFA) ;

Yenişehir Süt Üreticileri Birliği'nde kurulan laboratuvarda süt analizi yaptıran üreticiler analiz destek bedellerinin ödenmesini bekliyor. Birlik Başkanı Nazif Tuna, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda hazırlayacağı listelerin askıya çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Geçen yıl Bakanlık tarafından Bursa, Adapazarı, Bilecik, Kocaeli ve Bolu bölgelerinde üretilen sütlerin analizinin Yenişehir Süt Birliği'nde kurulan laboratuvarda yaptırılması kararının alındığını hatırlatan Tuna, "İlçemizdeki laboratuvarımızda bu hizmeti veriyoruz" dedi.

"KALİTELİ SÜTE YÜKSEK DESTEK"

Bu bölgelerden getirilen süt örneklerinin analizlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda süt üreticisine devlet desteği verildiğini söyleyen Tuna, bu desteklerin ödemesinin ilk kez yapılacağını anlattı. Destek bedellerinin sütteki protein ve yağ oranına göre belirlendiğini söyleyen Tuna, "Örneğin numunesi getirilen bir sütte protein oranının 3,2, yağ oranının ise 3,6 olması aranıyor. Oranlar arttıkça o sütü üreten üreticinin alacağı analiz desteği de artıyor" diye konuştu.