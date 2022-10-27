Bursa Yenişehirli çiftçinin yüzü gülüyor

Bursa Yenişehir Ziraat Odası ve Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sadi Aktaş, ilçe çiftçisinin bu sezon bezelye ve karpuzun dışında yetiştirdiği ürünlerden kazanç sağladığını belirtti.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Türkiye'nin, tarımsal potansiyel bakımından sayılı ovalarından birisine sahip olan Yenişehir'de çiftçiler bu sezon bekledikleri kazancı elde ettiler.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sadi Aktaş, "Çiftçimiz bezelye ve karpuzun dışındaki tüm ürünlerden kazanç sağladı" diye konuştu.

Çiftçilerin buğday ve arpadan yağlık ve çerezlik ayçiçeğine kadar birçok üründen para kazandığını ifade eden Aktaş, "Çiftçilerimiz sebze çeşitlerinden de kazanç elde etti. Geçen sezonlara göre bu sezon iyi geçti. Gelecek sezonların da hem iklim hem piyasa koşulları bakımından çiftçilerimizin beklentileri doğrultusunda gelişmesini umut ediyoruz" dedi.

Hafta sonu kısmi kırağı yağışı görülen Yenişehir Ovası'nda sezonunun sonuna gelindiğine işaret eden Aktaş, toplam 25 bin dönüm alana dikimi yapılan biber çeşitlerinin hasadının da bitmek üzere olduğunu belirterek, "Tarlalarda tarım işçileri sebzenin uçlarında kalan son biberleri topluyorlar" dedi.