Bursa Yenişehir’in altyapısına 5 milyon TL destek

Bursa’nın Yenişehir ilçesine, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan 5 milyon TL ödenek gönderildi.Gürhan ADANA/BURSA (İGFA)- Yenişehir Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını Belediye Başkanı Davut Aydın başkanlığında gerçekleştirdi.

Başkan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan gönderilen 5 milyon TL’lik ödeneğin altyapı çalışmalarında kullanılması için Meclis’ten onay alınması gerektiğini belirtti.

Gündem maddesi Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu’na sevk edilirken, Komisyondan gelen rapor 5 Ocak Cuma tekrar toplanacak mecliste onaya sunulacak.

Altyapıya destek amacıyla geçen aralık ayında başvuruda bulunduklarını belirten Başkan Aydın, 5 milyon TL’lik ödeneğin ilçe merkezinde sürmekte olan altyapı çalışmalarında kullanılacağını sözlerine ekledi.Başkan Aydın, ilçede altyapı çalışmalarına planlandığı biçimde devam ettiklerini kaydetti.

Bu arada yılın ilk meclisinde yapılan Denetim Kurulu seçimine göre, Meclis Üyeleri Mesut Bedel, Muharrem Tekin, Gökhan Menteş ve Ergin Çakar seçildi.