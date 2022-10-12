Bursa Yenişehir Ticaret Borsası'nda yeni yönetim iş başında

Bursa'da Yenişehir Ticaret Borsası'nın seçiminde işbaşına gelen Ahmet Aydın başkanlığındaki liste kendi arasındaki seçimle görev bölümü yaptı.Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Ahmet Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Halil Battal, Tuncay Kara, Şefik Yiğit ve Hakan Şen yönetim kurulu üyesi olarak görev aldılar.

Ayhan Işık, Mustafa Titis, Sedat Sapmaz ve Ramazan Akyıldız ise yönetim kurulu yedek üyeliğine getirildiler.

Önceki hafta yapılan seçimde Ahmet Aydın başkanlığındaki liste ipi göğüslemişti.

Listede yer alan isimler kendi aralarında yaptıkları seçimde yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini belirlemiş oldular.

Ticaret Borsası'nda 4 yıllığına işbaşına gelen Aydın, öncelikle kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Aydın, "Hemen kollarımızı sıvıyor ve çalışmalarımıza başlıyoruz. İlçemize değer katacak projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız. Ticaret Borsamız, üreticilerimiz ve insanımızın yararını gözeterek yola çıkıyoruz" dedi.