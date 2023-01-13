Bursa Yenişehir Ovası'nda yer altı suları çekiliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım ve hayvancılığın vazgeçilmezleri arasındaki yer altı su kaynakları her geçen gün biraz daha azalıyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Baraj ve göletlerle takviye edilmeye çalışılan yer altı sularının Yenişehir Ovası'nda giderek azaldığı gözleniyor. Susuzluk, özellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan kırsalda yaşayan çiftçilerin en önemli sorunlarının başında geliyor.

Karasıl Köyü'nde de taban sularındaki azalma dikkat çekiyor. Köyün bitişiğindeki Atlar Çayırı Mevkii'ndeki merada 10-15 yıl öncesine kadar gürül gürül akan tulumbanın suyu tamamen kurudu. Soruna çare üretemeyen çiftçiler, hayvanlarına köyün içme suyu şebekesinden sağladıkları suyu veriyorlar.

Karasıl Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Halil Köse, tulumbanın suyunun tamamen kesildiğine işaret etti. Köse, "Bu bölge artık, hayvanların su içip çınar ağacının gölgesinde dinlendiği, köy sakinlerinin uğrak yeri olmaktan çıktı" diye konuştu.

Bölgeye adeta hayat veren tulumbanın tamamen kurumasının, yaşanan sorunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Köse, "15-20 yıl kadar öncesi taban sularının çekildiğine tanık olmuştuk. O günden bu yana çekilme devam ediyor. Köyün mera alanındaki tulumba da kurudu. Artık otlatmaya çıkardığımız hayvanlarımıza bu tulumbanın suyunu veremiyoruz" dedi.

Son yıllarda inşa edilen baraj ve göletlerle takviye edilmeye çalışılan yer altı sularının Yenişehir Ovası'nda giderek azaldığını vurgulayan Köse, "Susuzluk, özellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan kırsalda yaşayan çiftçilerin en önemli sorunlarının başında geliyor. Köy yakınlarındaki Atlar Çayırı Mevkii'ndeki meramızda eski yılların hatıraları kaldı. 10-15 yıl öncesine kadar gürül gürül akan tulumbanın suyu tamamen kurudu. Köy sakinleri hayvanlarına içme suyu şebekesinin suyunu içiriyorlar. Oysa burası hayvanların sürüler halinde getirilip su içmelerinin sağlandığı, ağacın altında dinlenildiği çok ayrıcalıklı bir bölgeydi" diye konuştu.

Köyün içme suyu şebekesinden ihtiyaçları olan suyu karşıladıklarını anlatan Köse sözlerini şöyle sürdürdü: "Taban suları çekildiği için yıllar önce bu su kaynağımız kurudu. Her hayvan günde en az 1 kilo su içiyor. Köydeki hayvan varlığı ise 2 bini aşıyor. Şu günlerde en azından mevsim normallerinde kar yağmasını ve su sıkıntısının bir nebze de olsa hafiflemesini bekliyoruz."