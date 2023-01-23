Bursa Yenişehir Ovası'nda kaygılandıran gelişme

Bursa'nın Yenişehir Ovası'nda erken uyanan bazı meyve bahçelerinin, geç don olayından olumsuz etkilenmesinden endişe duyuluyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın etkisiyle ağaçlar erken uyanırken, süs bitkileri çiçek açtı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'ne (BUÜ) bağlı Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Hakan Erdoğan, bu gelişmenin kaygı verici olduğunu söyledi.

Doğadaki dengelerin alt üst olduğunun artık daha net görülebildiğini belirten Erdoğan, "Ocak ayının ortalarında gündüz hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerine çıktı. Bu çok seyrek görülebilecek bir gelişme bu. Ancak son yıllarda mevsimlerdeki dengesizlik bütün dünyada etkisini hissettiriyor" dedi.

Meyve ağaçlarının erken uyanmasının ilçedeki geç don olaylarından etkilenmesine neden olacağını öne süren Erdoğan, çiçek açmış meyve ağaçlarının Mart ve Nisan aylarında görülen geç donlara yakalanabileceğini belirterek, bu durumda meyvelerin zarar görmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Çiçeğin don olayına yakalanmaması için mevsiminde açması gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Tersi durumda bademden ceviz ve eriklere kadar tüm meyveler olumsuz etkilenir. Rekoltenin azalmasından ötürü tüketiciler meyve satın almakta zorlanır" ifadelerini kullandı.