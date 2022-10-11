Bursa Yenişehir Karaköy'e sağlık evi

Bursa'da Yenişehir Belediyesi ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü arasında Karaköy'e sağlık evi yapılması konusunda protokol imzalandı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi sağlık evi yapılması koşuluyla kendi mülkiyetindeki 762 metrekarelik arsayı İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis etti.

Protokolü imzalayan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Karaköy'e yapılacak olan sağlık evinin bölgeye hizmet vereceğini belirtti.

2 yıl içinde başlanıp bitirilecek olan sağlık evine Dr. Güven Mete adının verileceğini ifade eden Başkan Aydın, "792 metrekarelik arsa üzerine 120 metrekarelik kapalı alan inşa edilecek. Sağlık evinde ilk etapta bir ebe görevlendirilecek ve enjeksiyon, pansuman, gebelik testi takibi gibi sağlık hizmetleri verilecek" diye konuştu.

Başkan Aydın, Organo Kimya Sanayii AŞ tarafından inşa edilecek olan sağlık evinin şimdiden Yenişehir'e hayırlı olmasını diledi.