Bursa Yenişehir'in köylerinde doğal gaz sevinci

Bursa'da 2007 yılında Yenişehir merkezinin doğal gazla buluşmasının ardından köylerde başlatılan doğal gaz çalışmaları planlandığı biçimde sürüyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde İNGAZ'ın son yıllarda ağırlık verdiği doğal gaz çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor.

Doğal gaz ana hatlarının yakınındaki köylerden başlatılan çalışmalarda köy iç yollarında yapılan kazı çalışmalarının ardından evlere doğalgaz veriliyor.

Çalışmaların İNGAZ'ın yatırım programı çerçevesinde sürdürüldüğünü belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, bu konuyla ilgili gerçekleştirdikleri girişimlerden olumlu sonuçlar aldıklarını ifade ederken, doğal gaz gibi bir nimetten köylerin de yararlanmasını istediklerini söyledi.

Yenişehir'in köylerinde son olarak Yolören, Karasıl, Çeltikçi, Çardak ve Koyunhisar köylerinin doğalgazla tanıştığını hatırlatan Başkan Aydın, bugünlerde Marmaracık Köyü'nde sürdürülen çalışmaların son aşamaya geldiğini vurguladı.

"Köyümüzde doğalgaz heyecanı var" diyen Marmaracık Muhtarı Mithat Arı ise, "Her bakımdan avantajları bulunan doğal gazı bir an önce kullanmak istiyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Davut Aydın, köylere bu hizmetin gelmesi için özel çaba sarf etti, birebir takip etti. Köy halkım adına kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.