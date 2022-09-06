Bursa Yenişehir'in işgalden kurtuluşunun 100. yılı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı. Coşkulu kutlamalara Yenişehirliler yoğun ilgi gösterdi.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı.

Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edilmesi ile devam edilen kurtuluş kutlamaları kapsamında eski Belediye Meydanı'nda düşman işgalinden kurtuluş canlandırıldı. Belediye balkonundan Müftülük Müezzini Nuri Baktemur sala okudu ve eşzamanlı camilerden kurtuluş salası okundu.

Türk ordusu adına bir askeri personel Belediyeye gelerek görevlendirilen komutan tarafından Türk bayrağı göndere çekildi. Bir asker tarafından şanlı bayrağımız Belediye Başkanı Davut Aydın'a teslim edildi.

Kaymakam Rahmi Köse'nin tebrikleri kabulünden sonra işgalden kurtuluş temsili olarak canlandırıldı. Ardından ilçenin kurtuluşunu gerçekleştiren askerler tarafından Türk bayrağı Belediye Başkanı Davut Aydın'a teslim edildi. Başkan Aydın, belediye balkonundan geleneksel konuşmasını yaptı.

Kurtuluş etkinliklerinin son bölümünde Belediye Meydanı'nda Yenişehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. İşgalden kurtuluş programının son bölümünde Selimiye ve Kıblepınar Şehitlikleri ziyaret edildi.

Törenlere Kaymakam Rahmi Köse, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Zehra Varol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.